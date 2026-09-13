Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng dự kiến dài 80km với 10 làn xe, kết nối 2 bên sông bằng 17 cây cầu

Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng được đề xuất dài hơn 80km, trong đó tuyến Hữu Hồng dài 45,35 km, Tả Hồng hơn 35 km sẽ là trục chính đô thị, gồm 6 làn xe chính, vận tốc 80 km/h và 4 làn đường gom, vận tốc 60 km/h.

Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng tỷ lệ 1/5.000 để thực hiện Dự án đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng được UBND TP Hà Nội lấy ý kiến nhân dân từ ngày 7/9 đến 27/9. Về giao thông, quy hoạch đặt mục tiêu kết nối đường bộ, đường thủy, đường sắt đô thị, hệ thống cầu vượt sông, cảng trong bối cảnh hạ tầng kỹ thuật hiện trạng được đánh giá là chưa đồng bộ.

Theo Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội, hệ thống đường đê sông Hồng đóng vai trò vừa chống lũ vừa là trục giao thông chính. Khu vực ven đê hiện chủ yếu là đường liên thôn, liên xã nhỏ hẹp 3,5-7 m không đảm bảo cho giao thông cơ giới. Việc kết nối chủ yếu dựa trên đường bộ, chưa tích hợp được các hình thức giao thông thủy, cầu đi bộ - xe đạp - giao thông công cộng và thiếu giải pháp ổn định nguồn nước để tạo thuận lợi cho giao thông thủy.

Trong khi đó, Quy hoạch tổng thể Hà Nội tầm nhìn 100 năm xác lập cấu trúc vùng Thủ đô theo mô hình "chùm đô thị hướng tâm và mạng lưới". Hà Nội là đô thị hạt nhân kết nối vùng và liên vùng quốc tế. Đô thị thuộc tỉnh xung quanh hỗ trợ, tạo động lực phát triển chung cho vùng.

Giao thông Hà Nội mang cấu trúc vành đai hướng tâm. Trong đó, từ vành đai 1 đến 5 đi các vùng Thủ đô, các tuyến đường hướng tâm gắn với 9 trục động lực phát triển. Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng - một trong 9 trục động lực được định hướng tổ chức không gian mang tính chiến lược về cảnh quan, giao thông và phát triển đô thị. Mục tiêu tạo tính liên tục, năng lực thông hành cao cho hệ thống giao thông dọc hai bên sông. Trong đó, hạ tầng kỹ thuật kết nối liên hoàn với đường bộ - thủy - đường sắt đô thị tạo động lực phát triển cho khu vực và thành phố, phù hợp định hướng an toàn phòng chống lũ.

Theo quy hoạch dự kiến, đại lộ cảnh quan sông Hồng là đường trục chính đô thị với 6 làn xe cơ giới. Các tuyến chính, liên khu vực quy mô 6-8 làn, bề rộng 40-50 m; đường khu vực 2-4 làn, bề rộng 17,5-30 m. Quy hoạch được cụ thể hóa bằng hai dự án thành phần đầu tư tuyến giao thông hai bên bờ tả, hữu. Tuyến đường được xây mới, trên cơ sở đi song song và cơ bản bám theo hai bên đê.

Trong đó, tuyến Hữu Hồng dài 45,34 km, điểm đầu giao với cầu Hồng Hà thuộc xã Ô Diên; điểm cuối giao với cầu Mễ Sở của xã Hồng Vân. Toàn tuyến đi qua các xã phường Ô Diên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Hồng Hà, Lĩnh Nam, Thanh Trì, Nam Phù và Hồng Vân.

Tuyến Tả Hồng dài hơn 35 km, điểm đầu tại nút giao cầu Hồng Hà thuộc xã Mê Linh, kéo dài đến xã Bát Tràng. Toàn tuyến đi qua xã phường Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên và Bát Tràng.

Mỗi bên tuyến được thiết kế đồng bộ đường chính 6 làn xe cơ giới với vận tốc 80 km/h. Phần đường gom 4 làn xe, vận tốc 60 km/h. Riêng đoạn tuyến Hữu Hồng đi qua khu vực cầu Long Biên làm hầm chui rộng 66 m. Trên tuyến Tả Hồng, đoạn từ chân cầu Bắc Cầu đến đầu cầu Thăng Long được thu hẹp về mặt cắt 49,5 m với 6 làn xe trên tuyến chính và 2 làn hỗn hợp mỗi làn rộng 5,5 m, vỉa hè mỗi bên rộng 3 m để không gây ảnh hưởng di tích khu vực này.

Hệ thống đường bộ hai bên sông được kết nối bằng 17 cây cầu, trong đó 12 cầu đã và đang xây dựng, 5 cầu quy hoạch gồm: Liên Trung, Tầm Xá, Cự Khối, Bát Tràng và Khuyến Lương. Các nút giao được thiết kế theo nguyên tắc ưu tiên kết nối vành đai chính 1- 2 - 3 - 4 đến 2,5 - 3,5. Các tuyến đang quá tải được ưu tiên bổ sung nhánh kết nối một chiều, tổ chức rõ ràng và thuận lợi cho phương tiện di chuyển.

Quy hoạch giao thông đường thủy đặt mục tiêu hình thành tuyến buýt đường sông kết nối hai bên bờ, cảnh quan và các địa danh du lịch dọc sông Hồng. Hệ thống cảng những năm tới sẽ được nâng cấp, cải tạo luồng tuyến. Các cảng hàng hóa từng bước chuyển đổi chức năng thành cảng du lịch, kết hợp hình thành các điểm dịch vụ.

Mạng lưới đường sắt quốc gia được định hướng nâng cấp, cải tạo và xây mới các tuyến hướng tâm. Trong đó, tuyến đường sắt vành đai dọc vành đai 4 sẽ được xây dựng tại khu vực cầu Hồng Hà và Mễ Sở - điểm đầu và cuối của trục đại lộ cảnh quan. Ngoài ra, 11 tuyến đường sắt đô thị đi qua khu vực gồm tuyến 1, 2 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 15 và 2A.

Về giao thông công cộng, thành phố sẽ tổ chức mạng lưới xe buýt đồng bộ với đường sắt đô thị, kết nối các ga, bố trí điểm dừng trên đường từ cấp khu vực trở lên. Các điểm dừng bố trí cách nhau 300-500 m, tối đa 800 m. Bãi đỗ xe công cộng được bố trí kết hợp tại khu cây xanh, nút giao, gầm cầu cạn. Các dự án xây dựng mới phải đáp ứng nhu cầu đỗ xe của công trình và giải quyết một phần nhu cầu khu vực.

Theo hồ sơ, tiến độ thực hiện dự kiến từ 2026 đến 2038. Giai đoạn 2026-2030, thành phố ưu tiên Trục đại lộ cảnh quan hai bên sông, kè và chỉnh trị lòng, bờ sông, một số công viên, khu vực "phòng khách đô thị", khu đô thị định cư tại Lĩnh Nam, Long Biên và các dự án giải phóng mặt bằng độc lập. Giai đoạn 2030-2038 hoàn thành các dự án thành phần còn lại.

Sông Hồng chảy qua địa bàn Hà Nội dài khoảng 120 km. Phạm vi nghiên cứu của đồ án kéo dài khoảng 40 km theo hướng Tây Bắc - Đông Nam, từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, chiếm 1/3 tổng chiều dài đoạn sông chảy qua Thủ đô.