Quyết định bắt tạm giam quản lý quán cà phê Nguyễn Văn Quân SN 1984

Nguyễn Văn Quân là anh vợ của Tùng và cùng quản lý quán cà phê Sunny Garden.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng ngày 12/9/2026 cho biết đã khởi tố 02 bị can liên quan vụ xô xát, gây rối trật tự công cộng xảy ra tối 08/5/2026 tại xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng. Trong đó, Nguyễn Văn Quân (SN 1984, trú tại bon Phi Glê, nay là bon Sa Nar, xã Quảng Sơn) bị khởi tố về 02 tội danh và bị bắt tạm giam để phục vụ điều tra.

Theo kết quả điều tra, tối 08/05/2026, Nguyễn Tiến Đạt (SN 1996, trú tại bon R'bút, xã Quảng Sơn) xảy ra mâu thuẫn, cự cãi với Đ.T.T. (Tùng) liên quan đến việc san ủi một đoạn đường đất. Sau đó, Đạt cùng Đ.V.Q. đến quán cà phê Sunny Garden để gặp Tùng nói chuyện.

Nguyễn Văn Quân, là anh vợ của Tùng và cùng quản lý quán. Biết Đạt có thể đến gây gổ, Quân mang theo 01 dao phát thường dùng làm vườn.

Khoảng 21h50 cùng ngày, khi Đạt và Đ.V.Q. đến quán, giữa các bên xảy ra cãi vã, thách thức và xô xát. Quân cầm dao lao về phía Đạt; dù được can ngăn, hai bên vẫn tiếp tục xô xát. Quân dùng dao gây thương tích vùng cánh mũi bên trái của Đạt. Kết luận giám định xác định Đạt có tỷ lệ tổn thương cơ thể 03%, tổn thương do vật có cạnh sắc tác động trực tiếp.

Giám định con dao sử dụng trong vụ việc

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã thu giữ con dao Nguyễn Văn Quân sử dụng và tiến hành trưng cầu giám định.

Theo kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng, con dao trên là dao tự chế, hoán cải, thuộc danh mục dao có tính sát thương cao ban hành kèm theo Thông tư số 75/2024/TT-BCA ngày 15/11/2024 của Bộ Công an.

Theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, dao có tính sát thương cao khi được sử dụng nhằm xâm phạm trái pháp luật tính mạng, sức khỏe con người thuộc trường hợp được xác định là vũ khí quân dụng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành quyết định, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Quân - Ảnh: Công an tỉnh Lâm Đồng

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được và kết quả giám định, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng xác định hành vi của Nguyễn Văn Quân có căn cứ để xử lý về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, quy định tại khoản 1 Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Đồng thời, hành vi tham gia xô xát, gây mất trật tự tại nơi công cộng của Quân tiếp tục được làm rõ và xử lý về tội “Gây rối trật tự công cộng”, quy định tại khoản 1 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Căn cứ tài liệu điều tra, ngày 08/09/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng khởi tố Nguyễn Văn Quân (SN 1984, thường trú tại bon Phi Glê, nay là bon Sa Nar, xã Quảng Sơn) về hành vi sử dụng trái phép vũ khí quân dụng theo khoản 1 Điều 304 và tội “Gây rối trật tự công cộng” theo khoản 1 Điều 318 Bộ luật Hình sự; khởi tố Nguyễn Tiến Đạt (SN 1996, thường trú tại bon R'bút, xã Quảng Sơn) về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo khoản 1 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Ngày 09/09/2026, Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 6 - Lâm Đồng phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Quân. Ngày 10/09/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành lệnh bắt tạm giam Quân; đối với Nguyễn Tiến Đạt, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú theo quy định.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra, xác minh hành vi, vai trò và trách nhiệm của những người khác có liên quan để xử lý theo quy định.