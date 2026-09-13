Nhớ mẹ đi làm thuê, bé trai 13 tuổi ở Quảng Ngãi đi bộ hơn 100km để gặp mẹ

Nhớ mẹ đang đi làm thuê ở Đà Nẵng, bé trai 13 tuổi tại Quảng Ngãi tự rời nhà, một mình đi bộ hơn 100km để tìm. Em được công an phát hiện giữa trời mưa và hỗ trợ gặp lại gia đình.

Ngày 13/9, Công an xã Phước Năng (TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa hỗ trợ một bé trai 13 tuổi ở tỉnh Quảng Ngãi gặp lại người thân sau nhiều ngày rời nhà đi tìm mẹ.

Trước đó, chiều 12/9, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét ở thôn Ka Tôi, lực lượng Công an xã Phước Năng phát hiện em A Quốc (13 tuổi, trú thôn Đăk Bể, xã Ngọc Linh, tỉnh Quảng Ngãi) đang đi bộ một mình giữa trời mưa.

Qua hỏi thăm, Quốc cho biết em đang trên đường tìm mẹ là chị Y Hành (34 tuổi), hiện đi làm thuê tại khu vực xã Phước Năng.

A Quốc được lực lượng Công an xã Phước Năng đưa về chăm sóc, cho ăn uống. Ảnh: Công an xã Phước Năng

Thấy cậu bé còn nhỏ, lại đi một mình trong điều kiện thời tiết mưa, lực lượng công an đưa em về trụ sở để bảo đảm an toàn, chăm sóc, cho ăn uống, đồng thời xác minh thông tin và tìm cách liên hệ với gia đình.

Từ những thông tin Quốc cung cấp, Công an xã Phước Năng đã liên hệ, phối hợp xác minh để kết nối với người thân của em.

Theo chị Y Khiêm (18 tuổi, chị ruột của Quốc), do nhớ mẹ đang đi làm thuê xa nhà, Quốc tự ý rời nhà từ ngày 7/9. Gia đình sau đó tìm kiếm nhiều nơi nhưng không có tin tức nên rất lo lắng.

Em A Quốc được người thân đến đón tại Công an xã Phước Năng sau nhiều ngày rời nhà đi tìm mẹ. Ảnh: Công an xã Phước Năng

Người thân cho biết rất bất ngờ khi biết cậu bé đã một mình đi bộ quãng đường hơn 100km để tìm mẹ.

Trong thư cảm ơn gửi Công an xã Phước Năng, chị Khiêm cho biết sau khi phát hiện Quốc, cán bộ công an đã đưa em về chăm sóc, cho ăn uống và động viên trong lúc chờ liên hệ với người thân.

“Công an xã Phước Năng hết sức trách nhiệm, nhiệt tình, đã hỗ trợ chăm sóc chu đáo và an ủi để cháu bớt hoảng sợ”, chị Khiêm viết.

Thư cảm ơn của gia đình A Quốc gửi Công an xã Phước Năng sau khi em được hỗ trợ gặp lại người thân. Ảnh: Công an xã Phước Năng

Gia đình cũng bày tỏ sự cảm kích trước việc lực lượng công an kịp thời phát hiện cậu bé giữa thời tiết mưa, hỗ trợ chăm sóc và nhanh chóng tìm người thân.

Đến tối 12/9, gia đình có mặt tại Công an xã Phước Năng để đón Quốc trở về an toàn.