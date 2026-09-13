Sáng 13/9, lực lượng chức năng tiếp tục rà soát sông Trà Lý, tìm kiếm Thiếu tá Trần Văn Tùng và nam thanh niên mất tích sau khi anh lao xuống dòng nước cứu người.

Sáng 13/9, lực lượng chức năng cùng Đội cứu nạn cứu hộ 116 tiếp tục khẩn trương tìm kiếm Thiếu tá Trần Văn Tùng, người lao xuống sông Trà Lý cứu một nam thanh niên rồi bị dòng nước cuốn mất tích.

Trong suốt đêm qua (ngày 12/6), nhiều phương tiện cứu hộ được huy động rà soát dọc sông Trà Lý, khu vực cầu Bo, nơi Thiếu tá Tùng và nam thanh niên Đ.V.L. (SN 1996) mất tích. Ven bờ sông, người thân, đồng đội và hàng trăm người dân vẫn nán lại hiện trường, dõi theo từng chiếc thuyền cứu hộ đang di chuyển trên dòng nước. Vợ Thiếu tá Tùng đứng bên bờ, ngóng chờ tin tức về chồng.

Hàng trăm người dõi theo cuộc tìm kiếm Thiếu tá mất tích trên sông Trà Lý sau khi lao xuống sông cứu người - Clip: Như Hoàn

Lực lượng cứu hộ khẩn trương rà soát trên sông Trà Lý, tìm kiếm Thiếu tá Trần Văn Tùng và nam thanh niên Đ.V.L. (Ảnh: Như Hoàn)

Những chiếc thuyền cứu hộ liên tục di chuyển trên dòng sông Trà Lý trong quá trình tìm kiếm hai người mất tích (Ảnh: Như Hoàn)

Lực lượng chức năng triển khai phương tiện, rà soát nhiều khu vực trên sông Trà Lý để tìm kiếm nạn nhân (Ảnh: Như Hoàn)

Người thân ngồi bên bờ sông, dõi theo từng chuyến thuyền cứu hộ với hy vọng sớm có tin tức (Ảnh: Như Hoàn)

Rất nhiều người dân có mặt tại khu vực cầu Bo, theo dõi quá trình tìm kiếm hai người mất tích (Ảnh: Như Hoàn)

Ban thờ được lập ven bờ sông (Ảnh: Như Hoàn)

Ảnh: Như Hoàn

Theo thông tin ban đầu, trưa 12/9, trên đường trở về đơn vị sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Thiếu tá Trần Văn Tùng (SN 1987), Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Bộ binh 568, đi qua cầu Bo, bắc qua sông Trà Lý.

Tại đây, anh phát hiện một nam thanh niên đang giằng co với người mẹ lớn tuổi. Nhận thấy nam thanh niên có biểu hiện bất thường, trong khi người mẹ hoảng loạn tìm cách ngăn cản con, anh Tùng cùng một người dân dừng xe, tiếp cận và tìm cách thuyết phục.

Sau một thời gian trấn an, Thiếu tá Tùng thuyết phục được nam thanh niên Đ.V.L. từ bỏ ý định tự tử. L. sau đó đồng ý và nhờ anh Tùng đưa về nhà. Tuy nhiên, khi Thiếu tá Tùng quay lại lấy xe máy để chở L. về như đã hứa, nam thanh niên bất ngờ gieo mình xuống sông Trà Lý đang chảy xiết. Không chần chừ, Thiếu tá Tùng lập tức cởi quân phục, lao xuống dòng nước để cứu người. Thế nhưng, dòng chảy mạnh khiến cả hai bị cuốn trôi và mất tích.

Ngay sau khi nhận tin, đơn vị và gia đình Thiếu tá Tùng nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Đồng đội của anh tại Trung đoàn Bộ binh 568 cùng lực lượng chức năng, chính quyền địa phương khẩn trương triển khai tìm kiếm.

Công tác tìm kiếm vẫn được triển khai khẩn trương, những người ở lại tiếp tục chờ đợi bên dòng Trà Lý (Ảnh: Như Hoàn)

Đồng đội của Thiếu tá Trần Văn Tùng cùng lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, khẩn trương triển khai tìm kiếm, đảm bảo an ninh khu vực (Ảnh: Như Hoàn)

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Trung đoàn Bộ binh 568 phối hợp với Đội cứu hộ đường thủy 116 huy động phương tiện và lực lượng rà soát dọc sông Trà Lý.

Trong đêm 12/9, ánh đèn từ các phương tiện cứu hộ liên tục quét trên mặt sông. Những người thân vẫn đứng bên bờ, lặng lẽ dõi theo quá trình tìm kiếm, chờ đợi một tín hiệu từ lực lượng cứu hộ.

Việc tìm kiếm Thiếu tá Trần Văn Tùng và nam thanh niên Đ.V.L. vẫn được triển khai khẩn trương. Người thân, đồng đội và người dân có mặt tại hiện trường tiếp tục dõi theo các phương tiện cứu hộ, mong sớm có thông tin về hai người mất tích.

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