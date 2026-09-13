Khởi tố 6 thanh niên đánh người bằng hung khí trên vỉa hè gần bờ hồ ở TP.HCM

Qua điều tra, công an đã khởi tố 6 thanh niên đánh người bằng hung khí trên vỉa hè gần bờ hồ ở phường Vũng Tàu (TP.HCM) gây xôn xao dư luận.

Chiều 12/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can với Lai Hoàng Phúc, Lê Quốc An, Nguyễn Ngọc Phúc, Nguyễn Thành Tài, Lê Thiên Lộc, Nguyễn Văn Hoàng để điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng”.

Ngoài ra, 2 bị can Lê Thiên Lộc và Nguyễn Văn Hoàng còn bị khởi tố thêm hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Các đối tượng: Ngọc Phúc, Lai Phúc, An, Tài (từ trái qua) tại công an. Ảnh: CACC

Theo điều tra, khoảng 22h ngày 25/5 tại khu vực trước quán cà phê The Juicy & Smoothies Juices, gần hồ Võ Thị Sáu (phường Vũng Tàu), 1 nhóm thanh thiếu niên đã tụ tập giải quyết mâu thuẫn với Hồ Ngọc Ấn.

Sau đó, một số người trong nhóm kéo Ấn ra khu vực vỉa hè, dùng tay, chân và nón bảo hiểm đánh Ấn. Trong quá trình xảy ra vụ việc, một người trong nhóm còn cầm theo dao dạng mã tấu, có lời nói, cử chỉ đe dọa nạn nhân.

Kết quả điều tra xác định, các đối tượng có vai trò, mức độ tham gia khác nhau. Trong đó, Lai Hoàng Phúc, Lê Quốc An, Nguyễn Ngọc Phúc và Nguyễn Thành Tài trực tiếp tham gia đánh Hồ Ngọc Ấn.

Lê Thiên Lộc đã chở Nguyễn Văn Hoàng về nhà lấy dao trước khi cả nhóm đến địa điểm xảy ra vụ việc. Sau khi sự việc kết thúc, Lộc tiếp tục chở Hoàng và Vương Hữu Kỳ đi cất giấu cây dao.

Hiện công an đang tiếp tục củng cố tài liệu, làm rõ vai trò, hành vi và trách nhiệm của từng người có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.