Đang tập lái ca nô trên sông Hàn, bộ đội kịp cứu nam thanh niên gặp nạn

Trong lúc thực hành lái ca nô trên sông Hàn, cán bộ, giáo viên và học viên lớp tập huấn của Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng đã kịp thời cứu một thanh niên gặp nạn gần cầu Thuận Phước.

Ngày 13/9, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng cho biết lực lượng của đơn vị vừa kịp thời cứu một thanh niên có dấu hiệu đuối nước tại khu vực cầu Thuận Phước.

Khoảng 8h10 cùng ngày, lớp tập huấn lái ca nô do Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng tổ chức đang thực hành điều khiển phương tiện tại khu vực Cảng sông Hàn thì nhận được tin báo của người dân về một thanh niên gặp nạn, có dấu hiệu đuối nước gần cầu Thuận Phước.

Ca nô của bộ đội kịp thời tới vị trí thanh niên nhảy cầu để ứng cứu thành công. Ảnh: Anh Cường

Ngay sau khi nhận thông tin, giáo viên và học viên lớp tập huấn nhanh chóng điều khiển ca nô đến hiện trường.

Khi tiếp cận được người gặp nạn, cán bộ, chiến sĩ triển khai các biện pháp cứu hộ, đưa nạn nhân lên ca nô an toàn và tiến hành sơ cứu ban đầu.

Nạn nhân được đưa lên bờ an toàn. Ảnh: Anh Cường

Sau đó, lực lượng cứu hộ phối hợp với gia đình và lực lượng cấp cứu đưa nạn nhân đến cơ sở y tế để tiếp tục theo dõi, điều trị.