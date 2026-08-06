Bắt giam Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty cổ phần Mekolor Võ Xuân Trường

Công an TP.Cần Thơ đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Võ Xuân Trường - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật Công ty Cổ phần Mekolor về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Ngày 6/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Cần Thơ cho biết, vừa thi hành các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Võ Xuân Trường, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật, Công ty cổ phần Mekolor, địa chỉ tại thành phố Cần Thơ về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Cơ quan tống đạt quyết định khởi tố đối với Võ Xuân Trường - - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật Công ty Cổ phần Mekolor. Ảnh: CACC

Theo kết quả điều tra, năm 2021, Công ty cổ phần Mekolor do Võ Xuân Trường làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật mở tài khoản tại Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh Cần Thơ. Sau đó, cung cấp cho Vietinbank Chi nhánh Cần Thơ bộ hồ sơ chuyển 10 tỷ Euro từ đối tác là Công ty Immobilien Partner GmbH (Đức) về tài khoản Công ty cổ phần Mekolor thông qua Ngân hàng Deutsche bank (Đức) theo điện thanh toán (MT103) và điện tra soát (MT199) vào ngày 22/6/2021 để Vietinbank thực hiện thủ tục nhận và chuyển số tiền trên vào tài khoản của Công ty cổ phần Mekolor.

Ngân hàng Vietinbank đã thực hiện tra soát nhưng không ghi nhận điện chuyển tiền như phía Công ty cổ phần Mekolor cung cấp, đồng thời cảnh báo khách hàng về dấu hiệu tài liệu giả mạo. Ngân hàng và các cơ quan chức năng thông tin về nguy cơ bị lừa đảo, Công ty cổ phần Mekolor đã không tin, mà còn gửi đơn kiện lên Tòa án Trọng tài quốc tế (ICC), cho rằng Vietinbank với sự hỗ trợ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã chiếm đoạt và sử dụng số tiền 10 tỷ Euro.

Sau đó, Võ Xuân Trường cùng một số cá nhân, tổ chức có liên quan cố tình đăng tải thông tin sai sự thật lên nhiều website quốc tế, mạng xã hội, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, hoạt động của các cơ quan nhà nước, cùng hệ thống ngân hàng nên đã bị Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Cần Thơ ra Quyết định xử phạt hành chính về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Tuy nhiên, Võ Xuân Trường tiếp tục sử dụng tài khoản mạng xã hội facebook "Philip Vo", đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết chứa thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín, danh dự, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Cơ quan điều tra khám xét và thu giữ tài liệu tại Công ty Cổ phần Mekolor. Ảnh: CACC

Cùng ngày, Cơ quan An ninh điều tra đã đồng loạt tiến hành khám xét nơi ở của Võ Xuân Trường tại TP. Hồ Chí Minh và trụ sở Công ty Cổ phần Mekolor trên đường Lý Tự Trọng, TP. Cần Thơ. Quá trình khám xét tại các địa điểm này, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng liên quan trực tiếp đến vụ án để phục vụ công tác điều tra.

Hiện vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Cần Thơ tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.