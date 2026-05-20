Mang 2,22kg vàng tới sân bay, Vũ Thị Ngọc Anh SN 1977 bị bắt giam ngay lập tức

Ngày 19/5/2026, theo VTV News, Công an TP. Hồ Chí Minh đã khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với 3 đối tượng để điều tra chuyên sâu về hành vi "Buôn lậu". Các bị can sa lưới bao gồm:

Vũ Thị Ngọc Anh (SN 1977, ngụ tại tỉnh Bắc Ninh).

Phạm Văn Mạnh (ngụ tại tỉnh Bắc Ninh).

Nguyễn Duy Tấn (SN 1981, ngụ tại TP. Hồ Chí Minh).

Biến động của đường dây này lọt vào tầm ngắm của lực lượng chức năng vào ngày 20/4/2026. Tại Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, các trinh sát phát hiện Vũ Thị Ngọc Anh mang theo hơn 2,2 kg vàng 9999 (trị giá khoảng 9,7 tỷ đồng) khi đang làm thủ tục cho chuyến bay nội địa đi Phú Quốc.

Trước những dấu hiệu bất thường, lực lượng công an đã tiến hành giữ người và tang vật để làm việc. Qua đấu tranh khai thác, Ngọc Anh thừa nhận toàn bộ số vàng trên có nguồn gốc từ Campuchia, được vận chuyển lén lút vào nội địa nhằm ăn chênh lệch giá.

Theo Báo Tin tức và Dân tộc, kết quả điều tra bước đầu cho thấy, do mức chênh lệch giá vàng giữa hai nước từ đầu năm 2026 là rất lớn, nhóm này đã thiết lập một đường dây buôn lậu có tổ chức, phân cấp nhiệm vụ rõ ràng từ khâu góp vốn, gom ngoại tệ cho đến vận chuyển và tiêu thụ.

Để vận hành bộ máy ngầm, các đối tượng sử dụng ứng dụng bảo mật WhatsApp làm kênh liên lạc duy nhất để điều phối dòng tiền và phân chia công việc. Quy trình buôn lậu được thực hiện khép kín qua các bước:

Nhóm này thu mua và đổi tiền đồng sang USD, sau đó chia nhỏ số ngoại tệ này giao cho nhiều người trực tiếp mang sang Campuchia bằng đường bộ qua cửa khẩu Mộc Bài mà hoàn toàn không khai báo với cơ quan quản lý.

Tại Phnom Penh, nguồn ngoại tệ trên được dùng để thu mua vàng 9999 chế tác sẵn dưới dạng vòng tay, dây chuyền. Sau đó, các đối tượng đeo số vàng này lên người như trang sức cá nhân để danh chính ngôn thuận nhập cảnh ngược lại Việt Nam.

Ngay khi gom đủ số vàng lậu về đến TP. Hồ Chí Minh, toàn bộ số trang sức này được tập kết tại nhà riêng của Nguyễn Duy Tấn. Tại đây, Tấn dùng thiết bị chuyên dụng để nung chảy, đúc lại thành các khối lớn nhằm làm sạch và xóa sạch hình dạng ban đầu trước khi tung ra thị trường tiêu thụ.

Theo cơ quan điều tra, tính từ đầu năm 2026 cho đến khi bị triệt phá, mạng lưới này đã vận hành trót lọt khoảng 10 chuyến hàng xuyên biên giới. Ước tính mỗi chuyến vận chuyển có giá trị lên tới 30 tỷ đồng, giúp các đối tượng thu về khoản lợi nhuận chênh lệch bất chính lên đến hàng chục tỷ đồng.