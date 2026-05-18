Y án chung thân đối với người phụ nữ lừa đảo hàng trăm tỷ đồng mua 'đất vàng' ở Hà Nội

Ngày 18/5, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân Tối cao tại Hà Nội bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên y án sơ thẩm tù chung thân với bị cáo Đặng Thị Thanh Hương (SN 1974, trú phường Hồng Hà, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cùng với đó, tòa cũng bác kháng cáo của bị hại là bà Hoa (trú tại Hà Nội) đề nghị hủy án sơ thẩm để làm rõ nhiều nội dung liên quan đến vụ án, trong đó có kháng cáo về số tiền hàng trăm tỷ đồng mà tòa cấp sơ thẩm không tuyên bị cáo phải bồi thường cho bị hại mà tuyên, dành quyền khởi kiện trong một vụ án khác.

Về dân sự, cấp phúc thẩm cũng giữ nguyên y án, buộc bị cáo Hương phải bồi thường số tiền hơn 229 tỷ đồng chiếm đoạt của bà Hoa.

Hội đồng xét xử phúc thẩm đánh giá, tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên phạt đúng người, đúng tội.

Bị cáo Đặng Thị Thanh Hương.

Bản án sơ thẩm cho rằng, năm 2018, Hương quen biết bà Hoa - là người có điều kiện tài chính. Hương nói với bà Hoa rằng, chồng mình là Tổng Giám đốc một công ty bất động sản, có nhiều mối quan hệ với các lãnh đạo của TP Hà Nội.

Tháng 8/2018, bà Hoa thấy khu đất tại số nhà 36 phố Trần Hưng Đạo, có vị trí đẹp nên muốn đầu tư xây dựng văn phòng cho thuê. Thực tế, khu đất này là biệt thự cũ thuộc sở hữu Nhà nước, trước đó đã được giao cho Nhà máy Văn hóa phẩm Hồng Hà cùng 25 hộ dân quản lý sử dụng.

Mặc dù biết rõ tình trạng pháp lý của thửa đất trên, Hương vẫn nói có thể giúp bà Hoa mua được toàn bộ thửa đất với giá 400 triệu đồng/m2. Tin tưởng, bà Hoa hai lần chuyển cho Hương tổng số tiền 25 tỷ đồng.

Ngoài ra, Hương còn gợi ý cho bà Hoa mua thêm thửa đất tại 47F phố Ngô Quyền, phường Cửa Nam cũ. Tuy nhiên, đây là thửa đất không có thật. Bà Hoa chuyển thêm cho Hương hơn 204 tỷ đồng để mua thửa đất này.

Sau khi nhận các khoản tiền từ bà Hoa, bị cáo Hương rút tiền mặt 35 tỷ đồng trả nợ, chi tiêu cá nhân và mua bất động sản; thực hiện 899 giao dịch chuyển tiền tới nhiều tài khoản khác nhau với số tiền hơn 193 tỷ đồng.

Đầu tháng 3/2020, không thấy Hương làm đúng như lời hứa bà Hoa làm đơn tố giác hành vi lừa đảo của Hương tới cơ quan công an.