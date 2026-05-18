Vụ 2 cô gái bị hành hung ở Hà Nội: Người dân kể lại phút náo loạn trong đêm

Ngày 17/5, trên các diễn đàn mạng xã hội đồng loạt chia sẻ đoạn video ghi lại cảnh tượng bạo lực diễn ra ngay trên phố Xuân Đỉnh (Hà Nội). Trong clip, hai cô gái đi xe máy bị một nam thanh niên chạy bộ cùng một người khác đi xe máy ráo riết đuổi theo. Khi bắt kịp, xô xát dữ dội đã xảy ra.

Hình ảnh từ camera cho thấy một nạn nhân liên tục kêu lớn trong bất lực: “Em có làm gì anh đâu mà anh đánh em thế?”. Thậm chí, cô gái này còn hoảng loạn chạy quanh một nhóm người đang thu xếp hành lý lên ô tô đậu gần đó để cầu cứu, nhưng gã đàn ông hung hãn vẫn không buông tha, lao vào hành hung thô bạo.

Clip: NXH

Được biết, sự việc xảy ra vào khoảng 23h35 ngày 16/5, trước số nhà 273 Xuân Đỉnh, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Ngay khi đoạn clip xuất hiện, cộng đồng mạng đã dấy lên làn sóng phẫn nộ. Nhiều luồng ý kiến lập tức khẳng định nguyên nhân do hai gã đàn ông bám theo trêu ghẹo hai cô gái giữa đường vắng, trời tối. Khi bị phớt lờ, nhóm này đã tự ái, lái xe máy chặn đầu rồi lao xuống hành hung các nạn nhân để "dằn mặt".

Nhân chứng kể lại phút náo loạn giữa đêm

Để làm rõ thực hư, phóng viên đã tìm đến hiện trường số 273 Xuân Đỉnh và ghi nhận những chia sẻ trực tiếp từ người dân chứng kiến. Trái ngược với những lời đồn thổi trên mạng, các nhân chứng đều khẳng định đây hoàn toàn là một vụ xô xát gia đình.

Chị Ngọc Trang, một người dân sống ngay tại khu vực xảy ra sự việc nhớ lại: “Lúc đấy tầm 12 giờ kém 20 đêm, tôi đã đóng cửa hàng và lên tầng rồi. Thấy bên dưới ồn ào quá nên tôi đứng từ cửa sổ nhìn xuống thì thấy một anh thanh niên đang đánh hai bạn nữ. Nghe hàng xóm bảo các bạn này sinh năm 2006”.

Hiện trường xảy ra sự việc (Ảnh: NXH)

Chị Trang cho biết, gã nam thanh niên đuổi đánh hai cô gái tới đoạn đường này thì dừng xe, dồn các nạn nhân vào sát cửa ngôi nhà đối diện rồi liên tiếp ra đòn.

“Tôi nghe một bạn nữ kêu khóc lên: 'Anh ơi, em có làm gì đâu, sao lại đánh em', 'Em có làm gì đâu, tha cho em đi'... Nhưng nam thanh niên vẫn tiếp tục lao vào hành hung”. Thậm chí, người này còn buông lời đe dọa đầy mùi "giang hồ" rằng sẽ... "cắt chân" cô gái.

Theo thông tin từ chị Trang, qua những gì chứng kiến và nghe thấy tại chỗ, một trong hai nạn nhân chính là vợ của nam thanh niên. Cô gái còn lại chỉ là bạn đi cùng nhưng cũng bị vạ lây.

Người dân mở cửa cho trốn nhờ

Sau khi nhóm hành hung bỏ đi, người dân xung quanh đã tiếp cận hai cô gái đang vô cùng hoảng loạn. Nhận thấy tính chất nghiêm trọng của sự việc, người dân đã kiến nghị sẽ báo cáo lên Công an phường Xuân Đỉnh để can thiệp. Tuy nhiên, cô gái bị đánh đã từ chối và cho rằng đây là "việc nhà", muốn để hai vợ chồng tự giải quyết nội bộ.

Thấy tình cảnh tội nghiệp của hai cô gái, một người dân ở ngôi nhà bên cạnh đã mở cửa cho hai cô gái vào nhờ để lánh nạn, trốn người chồng hung hãn và chờ bố đến đón về.

Nói về nguyên nhân thực sự dẫn đến trận đòn roi ngay giữa phố, chị Ngọc Trang khẳng định thông tin "bị trêu ghẹo rồi hành hung" đang lan truyền trên mạng là hoàn toàn sai lệch:

“Tôi đứng ngay trên tầng nghe rất rõ chính miệng bạn nam kia quát: 'Ở nhà không lo làm vợ, làm mẹ'. Có lẽ do bạn nữ có xin phép chồng đi chơi và hứa 11 giờ đêm sẽ có mặt ở nhà, nhưng quá giờ chưa thấy về nên chồng rượt đuổi theo rồi đánh đập như vậy.

Lúc đó đã khuya, đường vắng người, dù xung quanh có một số nhà mở cửa nhìn ra nhưng không ai dám lao ra can ngăn”.

Đồng tình với chị Trang, một nhân chứng khác tại khu phố cũng chia sẻ thêm:

“Tôi nghe mọi người bàn tán lại là do cô vợ đi chơi muộn nên anh chồng đi tìm. Chắc lúc có uống rượu hay kích động thế nào rồi xảy ra xô xát, chứ hoàn toàn không phải va chạm giao thông hay người đi đường trêu ghẹo gì đâu.

Khuya khoắt không ai dám ra can trực tiếp, nhưng may có người mở cửa nhà cho cô vợ chạy vào trốn tạm”.

Được biết, hiện sự việc vẫn đang được cơ quan chức năng địa phương làm rõ.