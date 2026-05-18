Truy tìm Phạm Hà Thủy Tiên - thiếu nữ 17 tuổi mất liên lạc bí ẩn với gia đình ở TP.HCM

Ngày 18/5, Công an phường Bà Rịa (TP.HCM) đã phát thông báo truy tìm em Phạm Hà Thuỷ Tiên (SN 2009, ngụ số 57 đường Hùng Vương, tổ 4, Khu phố 3 Phước Hưng, phường Bà Rịa) vì mất liên lạc với gia đình em này.

Chân dung em Phạm Hà Thủy Tiên

Theo Công an, em Phạm Hà Thuỷ Tiên rời khỏi nhà vào lúc 21h ngày 16/5. Đến nay, em Phạm Hà Thuỷ Tiên vẫn chưa về. Hiện gia đình đã mất liên lạc với em. Khi đi, em Phạm Hà Thuỷ Tiên mặc đồ bộ màu đen, ngoại hình giống như ảnh đính kèm.

Công an đề nghị ai phát hiện và thấy em Phạm Hà Thuỷ Tiên báo cho số trực ban Công an phường Bà Rịa, số điện thoại: 02543.826.568 hoặc ông Phạm Tiến (Bố của cháu), số điện thoại: 0936.055.266.