Báo tin giả cho công an để tìm bạn gái

Ngày 18-5, Công an phường Hòa Hưng, TPHCM cho biết vừa xử phạt người đàn ông 48 tuổi, ngụ phường Bàn Cờ do báo tin giả và tàng trữ trái phép công cụ hỗ trợ.

Người đàn ông báo tin giả tại cơ quan công an.

Theo đó, rạng sáng 22-4, một người đàn ông đến trụ sở Công an Hòa Hưng trình báo có hai trẻ em bị bắt cóc và đang bị giam giữ tại một khách sạn trên địa bàn.

Ngay lập tức, Công an phường Hòa Hưng đã triển khai xác minh khẩn cấp. Tuy nhiên, kiểm tra thực tế cho thấy không hề có vụ bắt cóc nào xảy ra.

Qua đấu tranh, người đàn ông cho biết do bị bạn gái chia tay, chặn liên lạc nên bịa chuyện bắt cóc trẻ em, mục đích là mượn tay cơ quan công an để tìm kiếm và buộc bạn gái phải ra mặt làm việc.

Đáng chú ý, trong quá trình làm việc, cơ quan chức năng còn phát hiện người đàn ông có hành vi tàng trữ trái phép công cụ hỗ trợ.

Luật sư Phùng Huyền, Giám đốc Công ty Luật TNHH A+, cho biết với lỗi cố ý báo thông tin giả, không đúng sự thật đến cơ quan có thẩm quyền, người đàn ông bị xử phạt 3-4 triệu đồng. Với lỗi tàng trữ trái phép công cụ hỗ trợ, mức phạt tiền là 30-40 triệu đồng, đồng thời tịch thu tang vật.

Công an phường Hòa Hưng khuyến cáo các vấn đề tình cảm, cá nhân cần được giải quyết dựa trên sự tôn trọng và đúng pháp luật, tuyệt đối không lợi dụng cơ quan công quyền cho mục đích cá nhân.