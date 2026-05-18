Video: Khoảnh khắc đá từ đỉnh núi lăn xuống đường, trúng xe máy





Mạng xã hội chia sẻ clip nhiều hòn đá lăn từ trên đỉnh núi xuống đường. Đúng lúc này, nhiều xe máy, ô tô đi tới. Hai xe máy bị đá lăn trúng, ngã ra đường. Rất may, hòn đá không quá lớn nên không gây hậu quả đáng tiếc.

Những người chứng kiến hoảng sợ, vội đưa nạn nhân bị thương vào lán bên kia đường, tránh cú sạt lở tiếp theo có thể xảy ra.

Được biết, vụ việc xảy ra khoảng 16h30 ngày 17/5, tại khu vực đèo Thung Khe (đèo Đá Trắng) trên Quốc lộ 6, đoạn qua xã Mường Bi, tỉnh Phú Thọ.

Hai xe máy đổ ra đường do bị đá từ đỉnh núi rơi trúng.

Cú va chạm khiến người đi xe máy ngã xuống đường, bị thương ở chân. Hai chiếc xe cũng bị hư hỏng sau sự việc.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng và đơn vị quản lý tuyến đường có mặt kiểm tra hiện trường, hỗ trợ người bị nạn và tổ chức dọn dẹp đất đá vương vãi trên mặt đường nhằm bảo đảm an toàn giao thông.

Đại diện đơn vị quản lý đường bộ cho biết, khu vực taluy dương trên tuyến Quốc lộ 6 tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, đá rơi, đặc biệt sau mưa lớn hoặc thời tiết bất thường.

Vụ việc được tiếp tục theo dõi. Các đơn vị liên quan được yêu cầu tăng cường kiểm tra những điểm có nguy cơ mất an toàn để kịp thời xử lý.

Quốc lộ 6 là tuyến giao thông huyết mạch nối Hà Nội với các tỉnh Tây Bắc như Sơn La, Điện Biên... Trong đó, khu vực đèo Thung Khe có địa hình phức tạp, nhiều khúc cua gấp, độ dốc lớn, hai bên là vách núi cao và vực sâu, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Người dân lưu thông qua các khu vực đèo dốc, taluy cao trên Quốc lộ 6 được khuyến cáo chú ý quan sát, giảm tốc độ để phòng tránh nguy cơ đá rơi, sạt trượt.