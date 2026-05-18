Bắt thanh niên đột nhập trường học trộm laptop ở TP.HCM

Ngày 18/5, Công an phường Tây Thạnh (TP.HCM) đang củng cố hồ sơ xử lý L.Q. Giàu (SN 1999, ngụ xã Thanh Hưng, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, ngày 16/5, Công an phường Tây Thạnh tiếp nhận trình báo của trường TH Lê Lai về việc mất trộm tài sản là máy tính xách tay.

Giàu mặc áo trắng

Tang vật thu giữ

Hình ảnh Giàu được camera ghi lại

Nhận tin, công an có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra. Qua camera an ninh, công an xác định Giàu là nghi can gây án nên truy bắt.

Sau 12 giờ truy xét, Công an đã bắt giữ Giàu khi người này đang lẫn trốn tại phường Diên Hồng(TP.HCM) và thu hồi tài sản liên quan vụ trộm. Quá trình làm việc với Công an, Giàu thừa nhận là đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp, do cần tiền tiêu xài cá nhân.

Qua đây, Công an khuyến cáo các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn cần nâng cao cảnh giác, phòng ngừa mất trộm tài sản, phối hợp cùng lực lượng công an giữ gìn an ninh trật tự.