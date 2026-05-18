3 ngày nữa, hàng loạt tuyến phố sau tại Hà Nội tăng phí sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè, cao nhất lên đến 400.000đồng/m2/tháng

Theo đó, Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 21/5/2026. Các nội dung không điều chỉnh tại Nghị quyết này tiếp tục thực hiện theo Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND.

Trước đó, tại tờ trình gửi HĐND TP, UBND TP Hà Nội cho biết nhu cầu sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố (vỉa hè) phục vụ trông giữ phương tiện ngày càng tăng, đặc biệt tại các khu vực có mật độ dân cư và hoạt động thương mại cao.

Số liệu thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố tăng cao liên tiếp trong 3 năm phản ánh nhu cầu sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố phục vụ trông giữ phương tiện tiếp tục duy trì ở mức lớn, đặc biệt tại các khu vực trung tâm, đồng thời cho thấy mức thu hiện hành chưa phản ánh đầy đủ giá trị sử dụng nguồn tài nguyên đô thị. Đồng thời thể hiện khả năng đóng góp của người nộp phí cao hơn mức thu hiện hành.

Mức thu phí hiện hành theo Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND chưa đủ phù hợp so với giá trị sử dụng thực tế của hạ tầng đô thị; chưa tạo được công cụ điều tiết hành vi, góp phần hạn chế phương tiện cá nhân tại khu vực trung tâm.

"Việc điều chỉnh mức phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố vừa góp phần hạn chế lượng xe lưu thông trong nội đô để khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông, đặc biệt tại các khu vực có mật độ phương tiện cao vào giờ cao điểm, vừa góp phần điều tiết lưu lượng giao thông nội đô, hạn chế ùn tắc giao thông, giảm ô nhiễm môi trường, đồng thời hạn chế dần "thói quen" sử dụng phương tiện cá nhân, khuyến khích sử dụng các phương tiện giao thông công cộng nhằm nâng cao hiệu suất các phương tiện công cộng" - UBND TP nêu rõ.