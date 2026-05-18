Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Trịnh Thị Phụng Kiều SN 1992

Mới đây, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp cùng Công an phường Ngã Bảy, Thành phố Cần Thơ triệt phá thành công chuyên án truy xét, bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Trịnh Thị Phụng Kiều (sinh ngày 01/01/1992, thường trú tại ấp Thạnh Hưng, xã Phú Túc, tỉnh Vĩnh Long) là đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh truy nã về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, đối tượng Kiều có lối sống thích hưởng thụ, tiêu xài phung phí, hay ra oai với bạn bè nhưng lại lười lao động. Vì vậy, để có tiền sử dụng, đối tượng Kiều nảy ra kế hoạch lợi dụng vấn đề mê tín dị đoan để lừa đảo chiếm đoạt tiền của người khác. Kiều từng bước xây dựng hình ảnh và bịa đặt thông tin cho người thân, bạn bè nghĩ rằng mình có khả năng tâm linh, giải được bùa, trị bệnh.

Đối tượng Trịnh Thị Phụng Kiều.

Sau khi tạo được lòng tin với mọi người, đối tượng Kiều đề nghị những người có nhu cầu “giải bùa”, trị bệnh, cúng giải hạn, cầu an đưa tiền, tài sản cho mình để làm phép. Mỗi lần như vậy, những người bị lừa phải đưa tiền mua vật phẩm cúng tổ, tiền công cho Kiều. Bằng thủ đoạn này, đối tượng Kiều đã lừa được rất nhiều người, chiếm đoạt được số tiền gần 3 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trịnh Thị Phụng Kiều nhưng đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Sau thời gian sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ của Ngành, phối hợp với các lực lượng chức năng có liên quan, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh phát hiện đối tượng Kiều đang lẩn trốn tại phường Ngã Bảy, thành phố Cần Thơ. Ngay khi có được thông tin, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã nhanh chóng triển khai lực lượng, phối hợp cùng Công an phường Ngã Bảy bắt giữ đối tượng Kiều.

Tại Cơ quan điều tra, Trịnh Thị Phụng Kiều đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện đối tượng Kiều đã được bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh để tiến hành các biện pháp điều tra, hoàn thiện hồ sơ xử lý đối tượng nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào ngày 14/5/2026, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã phối hợp cùng lực lượng chức năng địa phương bắt giữ đối tượng truy nã Nguyễn Văn Chánh (sinh năm 1987, ngụ ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh), bị truy nã về tội danh Cố ý gây thương tích.