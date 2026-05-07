Truy nã toàn quốc Phạm Thanh Sơn SN 1974

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đang truy nã đối tượng Phạm Thanh Sơn (sinh năm 1974), cư trú đường Phạm Văn Giảng, Tổ 43, Khu phố 5, phường Bình Hưng Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh về hành vi can tội cướp tài sản.

Bị can Phạm Thanh Sơn

Theo hồ sơ vụ án, khoảng tháng 8/2022, tại xã Bình Ninh, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long (nay là xã Ngãi Tứ, tỉnh Vĩnh Long), Phạm Thanh Sơn cùng đồng bọn đã thực hiện hành vi cướp tài sản của ông Đặng Văn Phiên (sinh năm 1959) cư trú phường An Hòa, Quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ (nay là phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ).

Ngày 12/12/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Thanh Sơn về hành vi can tội cướp tài sản; sau đó, Sơn bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long ra quyết định truy nã đối với Phạm Thanh Sơn.

Khi phát hiện hoặc có thông tin liên quan đến đối tượng, người dân hãy báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất. Thông tin người cung cấp về đối tượng truy nã sẽ được bảo mật. Mọi hành động bao che, chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.