Lời kể xót xa của người thân bé gái 4 tuổi qua đời do bị bạo hành: Mới theo mẹ lên Hà Nội 2 tuần, bố ruột đi làm ở miền Nam chưa về

Mới đây, sự việc bé gái 4 tuổi tử vong do bị mẹ và cha dượng bạo hành đang gây rúng động dư luận.

Thông tin ban đầu, ngày 3/5, Bệnh viện E tiếp nhận cháu B.T.H. (SN 2022) vào cấp cứu trong tình trạng ngừng tuần hoàn, hôn mê sâu, trên cơ thể có nhiều vết bầm tím. Kết luận giám định pháp y sơ bộ cho thấy tỷ lệ tổn thương cơ thể lên tới 99%.

Chiều 6/5, cháu bé không qua khỏi do thương tích quá nặng. Bước đầu nghi bé H. bị mẹ ruột và “chồng hờ” bạo hành.

Sáng ngày 7/5, họ hàng đã có mặt để đón thi thể bé về quê để chuẩn bị cho việc an táng. Ai nấy đều không khỏi xót xa trước sự ra đi đột ngột của bé H. Bác ruột của cháu BT.H. - chị H. - cho biết cháu mới lên sống ở Hà Nội được 2 tuần nay: “Cháu mới theo mẹ lên Hà Nội trọ được 2 tuần. Trước đó thì theo mẹ ở ngoài Ninh Bình, mẹ làm việc ở đấy.”

Cũng theo người này, trước đó cháu H. ở cùng bà nội, cách đây 5-6 tháng mẹ về quê đón cháu lên chỗ làm tại Ninh Bình. Hiện tại bố cháu vẫn đi làm xa ở miền Nam.

Vào cuộc xác minh, cơ quan chức năng xác định, bé H. là con riêng của Bàn Thị Tâm (SN 2006, trú tại Tuyên Quang). Tâm sống chung như vợ chồng với Nguyễn Minh Hiệp (SN 2004, trú tại Ninh Bình) và thuê trọ tại phường Phú Diễn, TP Hà Nội.

Trưa 3/5, Hiệp, Tâm và cháu H. ngủ dậy tại phòng trọ. Thấy cháu H. chậm trễ trong việc đánh răng, rửa mặt, Hiệp và Tâm tát, lấy dép đánh vào mặt cháu H. nhiều lần.

Sau đó, Hiệp và Tâm rời đi, để cháu bé ở phòng trọ một mình.

Đến chiều, khi trở về cả hai tiếp tục đánh đập cháu bé. Khi bé gái không còn phản ứng, Hiệp và Tâm tìm cách sơ cứu, rồi đưa tới bệnh viện.

Làm việc với cơ quan chức năng, Hiệp và Tâm khai nhận đã nhiều lần bạo hành cháu H. trong suốt khoảng một tháng trước đó. Tần suất đánh đập diễn ra 2-3 ngày/lần, với nhiều công cụ như dép, chổi, cán hót rác, móc quần áo.

Trước khi xảy ra vụ việc, cháu H. bị bỏ đói liên tục trong 3 ngày.

Công an TP Hà Nội đang củng cố hồ sơ, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định.

