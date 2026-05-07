Cận cảnh khu tái định cư của hàng trăm hộ dân Hà Nội sau khi bàn giao mặt bằng phục vụ "siêu dự án" cầu Tứ Liên gần 20.000 tỷ đồng

Clip: Xuân Hoàng

Ngõ 310 Nghi Tàm sắp biến mất, đại lộ 48m dần thành hình phục vụ cầu Tứ Liên

Dự án cầu Tứ Liên và đường dẫn (Hà Nội) với tổng mức đầu tư gần 19.830 tỷ đồng đang bước vào giai đoạn thi công then chốt.

Tháng 4/2026, dọc bờ sông Hồng thuộc phường Hồng Hà, Hà Nội, không khí khẩn trương bao trùm nhiều khu dân cư lâu năm. Hàng trăm hộ dân đang gấp rút tháo dỡ nhà cửa để bàn giao mặt bằng cho hai công trình hạ tầng lớn của Thủ đô: cầu Tứ Liên và cầu Trần Hưng Đạo.

Trong đó, ngõ 310 Nghi Tàm, đoạn ngoài đê thuộc phường Hồng Hà, được xem là điểm nóng rõ nét nhất. Con ngõ rộng khoảng 5m, vốn chật chội và đông đúc suốt nhiều năm, đang dần bị “xóa sổ”. Chỉ trong vài tháng tới, toàn bộ khu vực này sẽ được thay thế bằng đại lộ rộng 48m, trở thành trục đường dẫn chính lên cầu Tứ Liên với tổng chiều dài 5,15km.

Công tác giải phóng mặt bằng đang diễn ra nhanh chóng (Ảnh: Như Hoàn)

Công tác giải phóng mặt bằng được đẩy nhanh từng ngày. Việc đền bù và bố trí tái định cư về cơ bản đã hoàn tất, dù trong thực tế vẫn còn không ít tâm tư của người dân khi phải rời bỏ nơi ở gắn bó lâu năm.

Chị Trương Thị Tuyết, người dân tại ngõ 310 Nghi Tàm, cho biết lệnh thu hồi đất đã được thông báo từ tháng 5 năm ngoái. Tuy nhiên, phải đến gần đây, chính quyền mới đẩy mạnh vận động người dân di dời.

"Lệnh thu hồi đất có từ tháng 5 năm ngoái. Gần đây nhất là cách đây chưa đến một tháng thì họ xuống vận động. Người dân rất ủng hộ xây cầu để phát triển đất nước, nhưng chúng tôi mong muốn mức đền bù thỏa đáng để xây dựng lại đúng ngôi nhà cũ để ở.

Nhà tôi có 3 hộ với 15 nhân khẩu xây dựng độc lập nhưng chung sổ đỏ của bố chồng, hiện trên giấy được đền bù hơn 1,8 tỷ đồng và 2 suất tái định cư 80m2 tại Thư Lâm cho cả 3 nhà chung nhau, tức tổng cộng 160m2 cho cả ba gia đình." chị Tuyết chia sẻ.

Công trình nhanh chóng xây dựng

Không xa đó, tại khu vực ngõ 695 Bạch Đằng, nơi phục vụ dự án cầu Trần Hưng Đạo, khung cảnh cũng tương tự. Từ giữa tháng 4, nhiều hộ dân đã bắt đầu bàn giao đất. Những dãy nhà từng đông đúc nay dần biến mất, nhường chỗ cho mặt bằng thi công.

Anh Trần Tiến, người dân trong khu vực, cho biết, các hộ dân sau khi đồng ý phương án giải phóng mặt bằng đều nhanh chóng dọn đi. Khi nhận tiền đền bù và được bố trí đất ở nơi mới, họ gần như chuyển đi ngay, không kéo dài.

Chỉ riêng tại phường Hồng Hà, hai dự án đã thu hồi gần 338.000m2 đất, khiến hơn 580 hộ dân phải di dời hoàn toàn. Mức đền bù dao động từ 54 đến 128 triệu đồng/m2, tùy theo vị trí từng khu đất.

Khu tái định cư Thượng Thanh và Thư Lâm sẵn sàng đón dân

Song song với quá trình giải phóng mặt bằng, các khu tái định cư cũng đã được chuẩn bị để đón người dân. Hai khu chính gồm khu nhà ở tại Thượng Thanh (phường Việt Hưng) và khu đất nền tại xã Thư Lâm, Đông Anh.

Tại khu tái định cư Thượng Thanh, hạ tầng được xây dựng đồng bộ, từ hệ thống cấp thoát nước đến viễn thông. Khu vực này có đầy đủ trường học từ mầm non đến trung học phổ thông ngay trong nội khu. Bệnh viện Đa khoa Đức Giang nằm cách khoảng 2,5km. Ngoài ra, công viên và khu thể thao rộng hơn 5,6ha, mật độ xây dựng chỉ 30%, tạo không gian sống thoáng hơn đáng kể so với các khu dân cư ven sông trước đây.

Trường học tại khu tái định cư

Các khu tái định cư khang trang, đầy đủ tiện ích xung quanh phục vụ người dân

Người dân đã chuyển về đây đánh giá môi trường sống ổn định. Anh Nguyễn Quốc Hoàn cho biết dù không có chuyên môn xây dựng, nhưng quan sát bên ngoài, chất lượng công trình được đánh giá là đảm bảo. Sau hơn 10 năm, nhiều hạng mục vẫn giữ được hiện trạng tốt.

Về an ninh, khu vực được nhận xét là ổn định. Người dân có thể để xe ngoài 24/24 mà không xảy ra mất mát. Trong bán kính khoảng 800m có đầy đủ trường học các cấp, cùng hệ thống y tế địa phương.

Anh Hoàn cũng cho biết, từ khu tái định cư, việc di chuyển vào trung tâm khá thuận tiện. Từ khu vực cầu Chương Dương, anh chỉ mất chưa đến 10 phút đi xe máy, vào sâu trong nội đô khoảng 15 phút. Hạ tầng nội khu gồm đường rộng 13,5m, vỉa hè thoáng, có sân chơi rộng cho cư dân.

Các tuyến đường di chuyển thuận lợi

Trong khi đó, tại xã Thư Lâm, hơn 500 lô đất nền đã hoàn thiện hạ tầng, sẵn sàng bàn giao. Diện tích mỗi lô trung bình khoảng 80m2, đảm bảo theo quy chuẩn của thành phố.

Khu vực này có hệ thống giáo dục đầy đủ, từ mầm non đến 3 trường trung học phổ thông gồm Đông Anh, An Dương Vương và Liên Hà. Về y tế, có bệnh viện Bắc Thăng Long cùng 7 trạm y tế cơ sở.

Hệ thống giao thông kết nối thuận lợi với đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, Quốc lộ 3 và tỉnh lộ 179. Khoảng cách từ đây đến sân bay Nội Bài là 13km. Khi cầu Tứ Liên hoàn thành vào cuối năm 2027, thời gian di chuyển từ Thư Lâm vào trung tâm Hà Nội dự kiến chỉ còn hơn 10 phút.

Theo anh Nguyễn Quang Tiến, đại diện ban quản lý dự án tái định cư Thư Lâm, hạ tầng khu đất đã hoàn thiện từ năm trước. Hiện tại, người dân đang trong giai đoạn bốc thăm vị trí và nhận đất. Tổng số lô dao động khoảng 500 đến 600, và chỉ còn chờ hoàn tất thủ tục bàn giao.

Việc giải phóng mặt bằng tại phường Hồng Hà đang diễn ra với tốc độ nhanh, song song với quá trình hình thành các khu tái định cư. Những con ngõ chật chội ven sông dần biến mất, thay bằng các trục giao thông lớn, trong khi người dân bắt đầu thích nghi với không gian sống mới, rộng rãi và quy hoạch hơn.