[Clip] Tận thấy nơi bé trai 2 tuổi bị mẹ ruột và người tình bạo hành dã man

Video: Cận cảnh căn nhà trọ nơi bé trai 2 tuổi bị mẹ ruột và người tình bạo hành dã man. Thực hiện: An Yên

Căn nhà trọ nằm trơ trọi trên khu đất trống ở ấp Phú Lâm (xã Hòa Hiệp, TPHCM) là nơi xảy ra vụ bạo hành bé N.G.K. (2 tuổi) khiến dư luận phẫn nộ mấy ngày qua. Ảnh: An Yên

Theo người dân xung quanh, Nguyễn Thị Thanh Trúc (mẹ bé K.) và gã “chồng hờ” Danh Chơn mới chuyển đến thuê trọ cách đây không lâu, sau thời gian sống ở ấp Phú Vinh cùng xã. Ảnh: An Yên

Cả hai đối tượng thuê căn nhà nguyên căn, ít giao tiếp với hàng xóm nên cuộc sống bên trong gần như tách biệt.

Bên trong căn nhà trọ nhỏ, đồ đạc sơ sài, trống hơ trống hoác, hầu như không có đồ đạc có giá trị.

Vỏ thùng bia còn vứt ngổn ngang, dấu vết của các cuộc ăn nhậu giữa Danh Chơn và các "chiến hữu". Theo người dân địa phương, gã người tình của mẹ bé K. thường xuyên tụ tập bạn bè ăn nhậu tại nhà trọ.

Căn nhà trọ trống trải, lạnh lẽo này lẽ ra là tổ ấm song trớ trêu lại là "địa ngục" với những trận đòn roi tàn nhẫn kéo dài từ chính mẹ ruột và người tình, trút xuống thân thể ốm yếu, suy dinh dưỡng của bé trai mới 2 tuổi

Hai đối tượng Danh Chơn, Nguyễn Thị Thanh Trúc (ảnh nhỏ) và căn nhà trọ nơi xảy ra vụ việc.

Bé K. đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM với nhiều chấn thương nghiêm trọng. Ảnh BVCC

Bé trai bơ vơ, chính quyền lên phương án hỗ trợ

Chiều 6/5, ông Nguyễn Kỳ Nhân, Chủ tịch UBND xã Hòa Hiệp (TPHCM) cho biết địa phương đã có văn bản đề nghị Trung tâm Công tác xã hội giáo dục dạy nghề thiếu niên TPHCM tiếp nhận, chăm sóc bé N.G.K. (2 tuổi) - nạn nhân vụ bạo hành gây phẫn nộ dư luận.

Hiện bé K. đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM với nhiều chấn thương nghiêm trọng như tổn thương gan, lách, gãy xương cánh tay và cẳng tay phải, dự kiến điều trị khoảng 3 tuần.

Sau khi xảy ra vụ việc, mẹ ruột bé K. và người tình đã bị bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi "cố ý gây thương tích".

Theo đại diện UBND xã Hòa Hiệp, bà ngoại và dì ruột của bé K. đã từ chối chăm sóc bé. Qua phân tích tình hình, để bảo đảm cho bé sớm hồi phục, các bên liên quan đã đề xuất chính quyền địa phương làm thủ tục để Trung tâm Công tác xã hội giáo dục dạy nghề thiếu niên TPHCM tiếp nhận cháu bé. Đồng thời cử người chăm sóc cháu bé trong thời gian điều trị và sau khi xuất viện (trong vòng 3 tháng).

Sau thời gian này, Trung tâm Công tác xã hội giáo dục dạy nghề thiếu niên TPHCM sẽ chuyển bé K. về Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội (trụ sở tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũ) tiếp tục nuôi dưỡng và tạo điều kiện cho bé được học tập.