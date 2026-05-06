Vụ cháu bé 2 tuổi bị mẹ và người tình bạo hành ở TPHCM: Hàng xóm kể lại sự việc

Ngày 6-5, anh H.H.H. (29 tuổi, ngụ xã Hòa Hiệp, TPHCM) vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại giây phút phát hiện cháu N.G.K. (SN 2022) bị người mẹ là Nguyễn Thị Thanh Trúc (SN 1993) và cha dượng là Danh Chơn (SN 1996) đánh đập.

Anh H. cho biết khoảng 16 giờ ngày 2-5, khi đang ở nhà thì thấy Nguyễn Thị Thanh Trúc bế con trai sang xin tiền mẹ anh để về quê, với lý do bị chồng đánh.

Hàng xóm cho biết đến giờ vẫn rất bàng hoàng khi chứng kiến vụ việc

Sau đó, Trúc nhờ mẹ anh H. bế giúp cháu bé để quay về nhà thu dọn quần áo. Trong lúc bế, gia đình anh H. nhận thấy cháu có dấu hiệu bất thường. Nghi có chuyện, anh H. kiểm tra thì phát hiện trên người cháu có nhiều vết trầy xước, bầm tím. Đặc biệt, vùng đầu có vết thương hở sâu, nghi bị bạo hành.



Ngay sau khi phát hiện vụ việc, anh H. cùng mẹ đã trình báo công an ấp, đồng thời nhanh chóng đưa cháu bé đi cấp cứu.

Theo anh H. tại bệnh viện, Trúc cùng người tình cũng có mặt và đề nghị anh không trình báo công an. Khi được hỏi về nguyên nhân khiến cháu bé bị thương, người đàn ông đi cùng phủ nhận liên quan, cho rằng do Trúc gây ra.

Trúc và người tình làm việc với cơ quan điều tra

Anh H. cho biết thêm, Trúc và người tình mới chuyển đến thuê nhà đối diện. Hằng ngày, Trúc ở nhà chăm con, còn người đàn ông đi làm thuê. Nhân chứng cũng cho hay, cháu bé có thể trạng rất yếu. Trên cơ thể còn xuất hiện nhiều vết bầm tím, nghi là thương tích cũ.

Trong khi đó, ông Dương M. (56 tuổi, hàng xóm) cho biết Trúc và người tình mới đến địa phương sinh sống, ít giao tiếp với người xung quanh. Trước đây, ông từng thuê người đàn ông này làm cỏ mì trên rẫy và nhận xét người này khá ít nói. Chỉ đến khi công an vào cuộc, nhiều người mới biết sự việc và biết Chơn không phải cha ruột.

Căn nhà trọ nơi Trúc cùng người yêu sống với cháu K.

Hàng xóm cho biết không ai nghĩ họ lại đối xử tàn nhẫn với đứa trẻ như vậy. May mắn là cháu được phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời.

Liên quan đến vụ việc, UBND xã Hòa Hiệp cho biết đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng và Bệnh viện Nhi Đồng 1 để điều trị, chăm sóc cho cháu bé.

Ngày 5-5, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Thanh Trúc và Danh Chơn để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích". Trước đó, chiều 2-5, Công an xã Hòa Hiệp tiếp nhận tin báo của người dân về việc một phụ nữ có hành vi đánh đập con nhỏ tại nhà thuê ở ấp Phú Lâm, xã Hòa Hiệp. Khi lực lượng chức năng có mặt, cháu bé được phát hiện trong tình trạng nguy kịch, toàn thân có nhiều vết bầm tím, trầy xước, vùng đầu bị rách, lơ mơ, phản ứng chậm. Nạn nhân lập tức được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện địa phương, sau đó chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng 1, TPHCM để tiếp tục điều trị. Bước đầu cơ quan công an xác định Nguyễn Thị Thanh Trúc và Danh Chơn chung sống như vợ chồng, đã nhiều lần dùng cây tre đánh cháu bé. Chỉ trong ngày 2-5, cháu bé đã bị đánh nhiều lần vào chân, lưng và đầu. Dù phát hiện nạn nhân chảy máu, các đối tượng vẫn không đưa đi cấp cứu kịp thời. Kết quả chẩn đoán ban đầu cho thấy cháu K. bị đa chấn thương nặng, có dấu hiệu tổn thương thận cấp, gãy xương cánh tay và nhiều tổn thương khác trên cơ thể. Tình trạng này cho thấy dấu hiệu bị bạo hành kéo dài, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.



