Liên quan đến vụ “cháu bé 2 tuổi bị bạo hành dã man” ở TP.HCM, tối 5/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Thanh Trúc (SN 1993), Danh Chơn (SN 1996, cùng ngụ xã Hòa Hiệp) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Theo Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM), bé N.G.K. (SN 2024) là nạn nhân trong vụ việc đang được các y bác sĩ điều trị tại bệnh viện. Thời điểm nhập viện, cháu bé trong tình trạng đa chấn thương nặng.

Vết thương trên người bé

Kết quả thăm khám ban đầu ghi nhận nhiều tổn thương phức tạp như: Dập lách, dập gan, đứt tụy, tổn thương thận, gãy cũ xương cẳng tay trái, kèm thiếu máu mạn tính và rối loạn đông máu. Sau quá trình cấp cứu tích cực, hiện bé đã qua cơn nguy kịch, song vẫn cần tiếp tục theo dõi sát và điều trị chuyên sâu.

Như đã thông tin trước đó, chiều 2/5, Công an xã Hòa Hiệp nhận tin báo của người dân về việc một phụ nữ có hành vi đánh đập con nhỏ tại nhà thuê ở ấp Phú Lâm, xã Hòa Hiệp. Khi lực lượng chức năng có mặt, cháu bé K. được phát hiện trong tình trạng nguy kịch: toàn thân có nhiều vết bầm tím, trầy xước, vùng đầu bị rách, lơ mơ, phản ứng chậm.

Nạn nhân lập tức được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện địa phương, sau đó chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng 1 để tiếp tục điều trị.

Qua điều tra, công an xác định Trúc và Chơn chung sống như vợ chồng, đã nhiều lần dùng cây tre đánh cháu bé. Trong ngày 2/5, cháu bé đã bị đánh nhiều lần vào chân, lưng và đầu. Dù phát hiện bé chảy máu, cả 2 vẫn không đưa đi cấp cứu kịp thời.

Kết quả chẩn đoán ban đầu cho thấy cháu K. bị đa chấn thương nặng, có dấu hiệu tổn thương thận cấp, gãy xương cánh tay và nhiều tổn thương khác trên cơ thể. Tình trạng này cho thấy dấu hiệu bị bạo hành kéo dài, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.