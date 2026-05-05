TP.HCM: Bé 2 tuổi nghi bị bạo hành, thương tích rất nặng khắp cơ thể

Trước đó, chiều 2/5, Công an xã Hòa Hiệp tiếp nhận tin báo từ một người dân về việc bé N.G.K. (2 tuổi) nghi bị mẹ ruột là bà N.T.T.T. (33 tuổi, trú phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM) bạo hành, dẫn đến thương tích nặng trên khắp cơ thể.

Ngay sau đó, Công an xã đến hiện trường, phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM ghi nhận vụ việc; đồng thời đưa cháu K. đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa, sau đó chuyển tới Bệnh viện Nhi Đồng 1, TPHCM.

Qua xác minh ban đầu, bà T. và người tình là ông D.C. (30 tuổi, trú tỉnh An Giang) đến thuê nhà trọ tại tổ 2, ấp Phú Lâm, xã Hòa Hiệp và sống chung cùng cháu K. là con riêng của bà T..

Sáng 2/9, ông C. kêu bé K. dậy ăn sáng nhưng bé khóc nên ông C. đã lấy cây tre dưới đất đánh vào chân của bé. Đến 14h cùng ngày, khi thấy bà T. dùng cây tre đánh vào vùng lưng và đầu của cháu K. thì ông C. cũng lấy cây tre đánh vào người bé.

Sau đó, khi thấy bé K. bị chảy máu vùng đầu thì cả 2 đi mượn tiền để đưa cháu đi bệnh viện. Trong lúc bà T. đi mượn tiền thì người hàng xóm phát hiện sự việc nên trình báo công an.

Hiện Công an đang lấy lời khai của những người liên quan để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định.