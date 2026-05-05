Người đàn ông bị ô tô BMW tông văng xuống mương tử vong ở Ninh Bình: Danh tính tài xế và nạn nhân

Mạng xã hội mới đây xôn xao trước thông tin, hình ảnh về hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng giữa ô tô BMW và xe máy khiến một người đàn ông tử vong, xảy ra tại tỉnh Ninh Bình. Trong những hình ảnh cho thấy, chiếc ô tô BMW màu đỏ bị hư hỏng phần đầu. Trong khi đó, xe máy cùng người điều khiển bị văng xuống mương.

Thông tin về vụ việc khiến dư luận đau xót, gửi lời chia buồn tới gia đình nạn nhân xấu số.

Hiện trường vụ tai nạn.

Nguồn tin trên báo VietNamNet cho hay, ngày 5/5, lãnh đạo xã Quang Hải, tỉnh Ninh Bình xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng. Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 8 giờ 30 phút ngày 5/5 tại tuyến đường bộ ven biển đoạn hướng về khu vực nhà thờ đổ thuộc địa bàn xã Hải Quang.

Vào thời điểm trên, chiếc ô tô nhãn hiệu BMW mang BKS 18C.180xx do tài xế tên K. (trú xã Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình) điều khiển, chở theo 3 người khác đã xảy ra va chạm với xe máy do người đàn ông tên T. (trú xã Hải Quang) điều khiển. Cú va chạm mạnh đã khiến ông T. bị hất văng xuống mương nước bên đường, dẫn tới tử vong.

Theo lãnh đạo xã Quang Hải, ông T. là nguyên Chủ tịch UBND xã Hải Đông, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định (cũ). Sau khi xảy ra tai nạn, tài xế K. đã rời khỏi hiện trường.

Lực lượng chức năng sau khi nhận tin báo đã vào cuộc xác minh, truy tìm tài xế và mời lên làm việc. Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc đau lòng trên.