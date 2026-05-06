Ô tô va xe đạp điện, một học sinh tử vong

Ngày 6/5, Phòng Cảnh sát giao thông công an tỉnh Đắk Lắk cho biết trên địa bàn xã Ea Ktur vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ô tô con và xe đạp điện, khiến 2 học sinh thương vong.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h20 cùng ngày, tại tuyến đường liên thôn thuộc thôn 3, xã Ea Ktur, ông N.M.T. (SN 1993, trú thôn 12, xã Ea Ktur) điều khiển ô tô lưu thông theo hướng từ thôn 13 ra Quốc lộ 27.

Khi đến ngã tư giao nhau cùng cấp, ô tô của ông T. xảy ra va chạm với xe đạp điện do em Y.P.D.E. (SN 2013, học sinh lớp 7C, trú buôn Jung B, xã Ea Ktur) điều khiển, chở phía sau em Y.Ô.B.N. (SN 2009, học sinh lớp 9B, trú buôn Kniết, xã Ea Ktur), di chuyển theo hướng từ thôn 10 đến thôn 5.

Hậu quả, hai em học sinh bị thương và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên. Tuy nhiên, em Y.Ô.B.N. đã tử vong vào khoảng 13h cùng ngày, còn em Y.P.D.E. đang được điều trị.

Qua kiểm tra, tài xế ô tô không có nồng độ cồn, âm tính với ma túy. Nguyên nhân ban đầu được xác định do cả hai người điều khiển phương tiện không chú ý quan sát khi tham gia giao thông. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.