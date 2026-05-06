Bị bạo hành suốt 1 tháng, bé gái 4 tuổi tử vong với tổn thương 99%

Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ bé gái 4 tuổi tử vong do bị mẹ và cha dượng bạo hành .

Thông tin ban đầu, ngày 3/5, Bệnh viện E tiếp nhận cháu B.T.H. (SN 2022) vào cấp cứu trong tình trạng ngừng tuần hoàn, hôn mê sâu, trên cơ thể có nhiều vết bầm tím. Kết luận giám định pháp y sơ bộ cho thấy tỷ lệ tổn thương cơ thể lên tới 99%.

Chiều 6/5, cháu bé không qua khỏi do thương tích quá nặng.

Vào cuộc xác minh, cơ quan chức năng xác định, bé H. là con riêng của Bàn Thị Tâm (SN 2006, trú tại Tuyên Quang). Tâm sống chung như vợ chồng với Nguyễn Minh Hiệp (SN 2004, trú tại Ninh Bình) và thuê trọ tại phường Phú Diễn, TP Hà Nội.

Trưa 3/5, Hiệp, Tâm và cháu H. ngủ dậy tại phòng trọ. Thấy cháu H. chậm trễ trong việc đánh răng, rửa mặt, Hiệp và Tâm tát, lấy dép đánh vào mặt cháu H. nhiều lần.

Sau đó, Hiệp và Tâm rời đi, để cháu bé ở phòng trọ một mình.

Đến chiều, khi trở về cả hai tiếp tục đánh đập cháu bé. Khi bé gái không còn phản ứng, Hiệp và Tâm tìm cách sơ cứu, rồi đưa tới bệnh viện.

Làm việc với cơ quan chức năng, Hiệp và Tâm khai nhận đã nhiều lần bạo hành cháu H. trong suốt khoảng một tháng trước đó. Tần suất đánh đập diễn ra 2-3 ngày/lần, với nhiều công cụ như dép, chổi, cán hót rác, móc quần áo.

Trước khi xảy ra vụ việc, cháu H. bị bỏ đói liên tục trong 3 ngày.

Công an TP Hà Nội đang củng cố hồ sơ, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định.