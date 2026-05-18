Bị bạn gái chia tay, chặn liên lạc, người đàn ông bịa câu chuyện 2 trẻ bị bắt cóc, giam giữ tại khách sạn ở TP.HCM

Ngày 18/5, Công an phường Hoà Hưng (TP.HCM) đã lập biên bản xử phạt hành chính .T. (SN 1978, ngụ phường Bàn Cờ) về hành vi “Cố ý báo thông tin giả, không đúng sự thật đến cơ quan có thẩm quyền”, “Tàng trữ trái phép công cụ hỗ trợ”.

Trước đó, rạng sáng 22/4, T. đã đến trụ sở Công an phường Hòa Hưng trình báo một vụ việc chấn động là có 2 trẻ em bị bắt cóc và đang bị giam giữ tại một khách sạn trên địa bàn.

Người đàn ông báo tin giả tại cơ quan công an.

Ngay lập tức, Công an đã triển khai xác minh khẩn cấp. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra thực tế cho thấy không hề có vụ bắt cóc nào xảy ra. Qua đấu tranh khai thác, T. thừa nhận do mâu thuẫn tình cảm và bị bạn gái chia tay, chặn liên lạc nên đã tự bịa ra câu chuyện bắt cóc trẻ em. Mục đích của T. là “mượn tay” cơ quan Công an để tìm kiếm và buộc bạn gái phải ra mặt làm việc.

Đáng chú ý, trong quá trình làm việc, cơ quan chức năng còn phát hiện đối tượng này có hành vi tàng trữ trái phép công cụ hỗ trợ.

Công an đã lập biên bản xử phạt hành chính T. về hành vi “Cố ý báo thông tin giả, không đúng sự thật đến cơ quan có thẩm quyền” với số tiền là 3,5 triệu đồng và “Tàng trữ trái phép công cụ hỗ trợ” với số tiền là 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng; công an cũng tịch thu tang vật.

Theo Công an, việc báo tin giả không chỉ gây lãng phí nguồn lực của cơ quan nhà nước mà còn gây hoang mang trong nhân dân, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự. Mọi hành vi báo tin sai sự thật sẽ bị xử lý nghiêm minh.

Công an khuyến cáo các vấn đề tình cảm, cá nhân cần được giải quyết dựa trên sự tôn trọng và đúng pháp luật, tuyệt đối không lợi dụng cơ quan công quyền cho mục đích cá nhân ích kỷ. Người dân cần tỉnh táo trước các thông tin chưa kiểm chứng trên mạng xã hội và trong đời sống.