Vụ cháy trạm biến áp 110 kV ở TP.HCM: Nhân chứng kể lại phút gấp rút giải cứu bảo vệ mắc kẹt bên trong

Được biết, sự việc xảy ra vào khoảng 8h30 cùng ngày tại trạm biến áp 110 kV rộng khoảng 1.000 m2 nằm trên đường Thạnh Lộc 16. Theo thông tin ban đầu, ngọn lửa bất ngờ xuất hiện từ khu vực tủ bù điện, nằm ngay cạnh tòa nhà điều hành của trạm.

Chỉ trong vài phút, lửa nhanh chóng bén mạnh và lan rộng ra xung quanh, cột khói đen bốc cao hàng chục mét.

Là một trong những người đầu tiên phát hiện ra sự việc, chị Tú Trân (ngụ phường An Phú Đông, TP.HCM) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại thời điểm ngọn lửa bùng lên. Chị cho biết, đám khói đã bắt đầu bốc lên vào khoảng tầm 7h kém đến 8h sáng.

Hiện trường còn lại sau đám cháy (Ảnh: Quân)

Nhiều phần bên trong đã bị phá hủy (Ảnh: Quân)

Khói ám đen lên một phần của trạm biến áp (Ảnh: Quân)

"Lúc đó, chồng và anh chồng tôi đang ngồi uống nước ở quán cà phê thì phát hiện khói bốc lên từ trạm biến áp. Thấy bất thường, hai người liền chạy tới đập cửa liên tục để hô hoán, báo động cho bảo vệ bên trong biết", chị Trân kể lại.

Ngay khi nhận tin báo từ người dân, bảo vệ của trạm đã lập tức dùng các phương tiện tại chỗ để dập lửa nhưng bất thành do đám cháy lan quá nhanh. Nguy hiểm hơn, hệ thống cửa điện của trạm gặp sự cố ngay khi hỏa hoạn xảy ra.

Chị Trân nhớ lại: "Vì là hệ thống cửa điện nên khi cháy, nguồn điện tự động ngắt hoàn toàn khiến cửa bị khóa chặt. Người bảo vệ bị kẹt lại bên trong, không thể thoát ra ngoài bằng lối chính".

Trước tình thế đó, chồng và anh chồng của chị Trân đã nhanh trí chạy đến hỗ trợ, giúp người bảo vệ trèo qua bờ rào cao để thoát thân an toàn.

Chị Trân chia sẻ: "Đến khoảng 8h15 thì nghe tiếng nổ lớn lắm, nghe như trong phim vậy. May mắn là sau khi gọi điện chỉ khoảng 5 phút, công an khu vực đã có mặt rất đông để hỗ trợ chữa cháy, nếu không thì còn cháy nặng nữa.

Dù nhà nằm ngay đối diện trạm biến áp nhưng nhờ khoảng cách tương đối an toàn, chị Trân và gia đình vẫn nỗ lực giữ được sự bình tĩnh để xử lý tình huống: "Mình cũng phải cố giữ bình tĩnh, chứ gặp cảnh cháy nổ thế này mà hoảng loạn là chết".

Được biết, ngay khi nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC TP.HCM đã lập tức điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường. Lực lượng chức năng tiến hành kéo vòi rồng, phun nước áp lực cao để khống chế đám cháy. Sau gần 30 phút nỗ lực dập lửa, hỏa hoạn được dập tắt hoàn toàn.

Dù không gây thương vong về người, vụ cháy đã làm hư hỏng nhiều thiết bị điện chuyên dụng bên trong trạm, một phần bức tường của tòa nhà điều hành cũng bị ám khói đen kịt.

Đại diện Tổng công ty Điện lực TP HCM (EVNHCMC) cho biết hỏa hoạn xảy ra tại tủ bù trong trạm biến áp. Thiết bị này có chức năng dự trữ điện năng, phục vụ xử lý các tình huống khẩn cấp.

Sự cố không ảnh hưởng đến lưới điện, đơn vị đã khắc phục và vẫn đảm bảo nguồn cung điện cho khu vực. Trạm biến áp 110 kV có nhiệm vụ tiếp nhận điện cao áp, hạ xuống trung thế để phân phối cho hộ dân, khu công nghiệp và các trạm nhỏ hơn.