Cháy nhà trong hẻm ở TP.HCM, một nam thanh niên tử vong

Minh Tuệ, Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn 12:50 17/05/2026
Một vụ hỏa hoạn đau lòng vừa xảy ra sáng 17/5 tại căn nhà trong hẻm 28 đường số 4, phường Linh Xuân.

Sáng 17/5, Công an phường Linh Xuân (phối hợp các đơn vị của Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà khiến một người tử vong.

Trước đó, khoảng 7h35 cùng ngày, người dân trong hẻm 28 đường số 4, khu phố 60, phường Linh Xuân phát hiện khói lửa bốc lên từ căn nhà trong hẻm này. Mọi người hô hoán và tìm cách dập lửa nhưng bất thành.

Nhận tin, Công an cùng lực lượng cảnh sát PCCC TP.HCM đã có mặt chữa cháy. Ít phút sau, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Qua kiểm tra, công an phát hiện một nam thanh niên thiệt mạng ở phòng ngủ. Thi thể bị cháy đen, một số vật dụng như nệm, mềm, gối cũng bị thiêu rụi. Bước đầu xác định nạn nhân tên N.M.K. (20 tuổi).

Hiện nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được điều tra.

