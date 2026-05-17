TP.HCM: Cháy lớn trong bãi xe rạng sáng, 3 xe đầu kéo bị thiêu rụi

Sáng 17/5, Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ cháy 3 xe đầu kéo container đang đậu trong bãi.

Trước đó, khoảng 6h30 cùng ngày, lửa bùng lên từ 1 xe đầu kéo container đang đậu trong bãi trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khu phố Tân Phú 1 (phường Tân Đông Hiệp). Người dân hô hoán tìm cách dập lửa nhưng bất thành.

Ngọn lửa nhanh chóng bùng cháy dữ dội rồi lan qua 2 xe đầu kéo đang đậu ở hai bên.

Nhận tin, Cảnh sát PCCC Công an TP.HCM huy động 3 xe chữa cháy cùng 18 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường.

Khoảng 15 phút sau, đám cháy được dập tắt. Vụ cháy làm 3 phần đầu kéo bị lửa thiêu rụi. Trong khi đó, các container được cảnh sát dập lửa kịp thời nên vẫn giữ được.

Cảnh sát đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy.