Một người trúng tới 320 tờ vé số: Tiền thưởng bao nhiêu?

Thông tin một vị khách may mắn mới đây trúng tới 320 tờ vé số đã nhận được sự quan tâm của dư luận. Với việc trúng số số lượng lớn, nhiều người tò mò không biết giải thưởng người này nhận về là bao nhiêu?

Chia sẻ trên báo Thanh Niên , đại lý vé số Út Thúy ở Tây Ninh cho hay đã 2 cọc vé trúng số theo kết quả xổ số miền Nam ngay 16/5, mỗi cọc là 160 tờ. Theo đó, cọc vé số đầu tiên mang dãy số cuối là 8332 của đài Hậu Giang trúng giải Sáu, trị giá 64 triệu đồng (mỗi giải 400 nghìn đồng). 160 tờ vé số còn lại có 3 số cuối là 881 của đài Hậu Giang trúng giả Bảy, trị giá 32 triệu đồng (mỗi giải 200 nghìn đồng).

Như vậy, tổng cộng vị khách may mắn nhận được số tiền thưởng là 96 triệu đồng (chưa trừ thuế thu nhập cá nhân).

Vị khách trúng 2 cọc vé số (số đuôi 881 và 8332), tổng cộng 320 tờ.

Được biết, chủ nhân giải thưởng đã mua tới 800 tờ vé số và trúng 320 tờ. Người này là khách quen và đã được đại lý thông báo việc trúng giải. Phía đại lý đang chờ vị khách đến đổi thưởng.

Trong khi đó, báo Người Lao Động đưa tin một đôi vợ chồng bán vé số dạo đã trúng 2 giải độc đắc, mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng nhờ tấm vé mang dãy số 859600 của đài Bình Thuận, mở thưởng ngày 14/5.

Đại lý vé số Duy (ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long) cho biết đã đổi thưởng 6 tờ vé số trúng giải độc đắc, trong đó đôi vợ chồng bán vé số dạo trúng 2 tờ. Anh Duy chia sẻ, đôi vợ chồng này có hoàn cảnh nghèo khó. Vào ngày định mệnh, người chồng bị bệnh nên không đi bán. Người vợ đi bán không hết nên "ôm" vé ế. Không ngờ, những tấm vé số ế đã giúp cuộc đời họ bước sang trang hoàn toàn khác.