Hà Nội: Công an làm rõ nhóm thanh niên ẩu đả ở phố Huế

Đoạn clip ghi lại sự việc được chia sẻ trên mạng xã hội.

Chiều 16/5, chỉ huy Công an phường Hai Bà Trưng, Hà Nội, cho biết đã xác minh, làm rõ nhóm thanh niên xô xát ở phố Huế, xảy ra vào tối 15/5.

Hiện cơ quan Công an đang làm việc với nhóm thanh niên trên để xử lý theo quy định.

Trước đó, vào tối 15/5, tại khu vực phố Huế, phường Hai Bà Trưng, xảy ra vụ xô xát giữa 2 nhóm thanh niên.

Vụ việc được người dân ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội.

Theo đoạn clip, 2 nhóm thanh niên (nam, nữ) lao vào đánh nhau trên vỉa hè phố Huế. Sau đó, một người nằm gục dưới vỉa hè, còn một người khác liên tục bị đánh vào vùng đầu.

Sự việc diễn ra khoảng vài phút thì những người này dừng lại và rời đi. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.