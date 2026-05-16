Xe buýt cháy trơ khung trên phố Lý Thường Kiệt, Hà Nội

Xe bị cháy trơ khung.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 9h30 cùng ngày, tại phố Lý Thường Kiệt (phường Cửa Nam, TP Hà Nội).

Xe buýt cháy trơ khung trên phố Lý Thường Kiệt, Hà Nội

Vào thời điểm trên, xe buýt BKS Hà Nội do tài xế P.T.K điều khiển di chuyển theo hướng phố Quang Trung - Bà Triệu, bất ngờ có khói bốc lên từ phía đuôi xe.

Lúc này, tài xế K. dừng xe và thoát ra ngoài. Không lâu sau đó, ngọn lửa bùng lên dữ dội, bao trùm toàn bộ chiếc xe.

May mắn vụ việc không có thiệt hại về người.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp thuộc phân khu Phùng Hưng - Đội CC&CNCH khu vực số 7, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội nhanh chóng có mặt tại hiện trường dập lửa.

Lực lượng CSGT Hà Nội cũng có mặt phân luồng giao thông phục vụ công tác chữa cháy.

Bước đầu xác định vụ cháy không có thiệt hại về người. Hiện thiệt hại về tài sản đang được thống kê.