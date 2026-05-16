Cháy dữ dội nhà 2 tầng ở phường Bảy Hiền, TPHCM

Ngày 16-5, Công an phường Bảy Hiền, TPHCM đang điều tra vụ cháy căn nhà hai tầng.

Hiện trường vụ cháy.

Khoảng 19 giờ cùng ngày, khói lửa bất ngờ bốc lên dữ dội tại căn nhà hai tầng ở hẻm trên đường Trường Chinh, phường Bảy Hiền (đoạn gần ngã tư Bảy Hiền). Phát hiện cháy, người dân hô hoán dập lửa nhưng bất thành.

Lửa sau đó bốc lên dữ dội, đỏ rực.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an TPHCM điều động xe chữa cháy và cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Sau 30 phút, đám cháy được dập tắt.

Người dân khu vực cho biết căn nhà có 7 người sinh sống. Lúc cháy, chỉ một người ở nhà.