Sấm chớp liên hồi, mưa lớn trút xuống nhiều nơi ở TPHCM

Sau một ngày nắng nóng kéo dài, đến hơn 18 giờ ngày 16-5, mưa dông xuất hiện tại nhiều khu vực ở TPHCM.

Trong ngày, TPHCM duy trì nền nhiệt cao, nhiều thời điểm trời âm u nhưng chưa có mưa. Đến chiều tối, mưa dông bất ngờ xuất hiện trên diện rộng, được người dân ví như "cơn mưa giải nhiệt" sau cả ngày nắng gắt.

Cơn mưa trút xuống nhiều nơi ở TPHCM từ hơn 18 giờ

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết nguyên nhân gây mưa dông là do ảnh hưởng của nhiễu động gió Đông trên cao, kết hợp gió Tây Nam hoạt động với cường độ yếu đến trung bình trên vùng biển Nam Bộ.

Cơ quan khí tượng cũng nhận định từ hôm nay, khu vực Nam Bộ chính thức bước vào mùa mưa.

Người dân di chuyển trong cơn mưa

Qua theo dõi ảnh mây vệ tinh, radar thời tiết và định vị sét lúc hơn 18 giờ cho thấy mây đối lưu phát triển mạnh, gây mưa kèm dông, sét tại nhiều khu vực như Tân Mỹ, Tân Hưng, Phú Định, Diên Hồng, Bình Chánh, Hưng Long, Nhà Bè, Phước Thành và An Long.

Trong khoảng 3 giờ tới, mưa dông tiếp tục duy trì và có khả năng mở rộng sang các khu vực lân cận, trong đó có khu vực trung tâm thành phố.

Lượng mưa phổ biến từ 10-30 mm, có nơi trên 40 mm. Ngành khí tượng cảnh báo người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh cấp 5-7 và nguy cơ ngập úng cục bộ tại các khu vực trũng thấp.





Mưa lớn trên địa bàn phường Chánh Hưng



