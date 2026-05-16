Thêm một thợ lặn tử vong khi khai thác hải sản

Chiều 16-5, một tàu cá đưa thuyền viên gặp nạn vào cập cảng La Gi (phường Phước Hội, tỉnh Lâm Đồng) để chuyển đi cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Nạn nhân là ông T.T.T. (trú tỉnh Khánh Hòa), làm việc trên tàu khai thác hải sản ngoài khơi. Trong quá trình lao động, ông T. bất ngờ xuất hiện các biểu hiện khó thở, tức ngực, chèn ép tim, nghi mắc bệnh giảm áp – tai nạn nghề nghiệp nguy hiểm thường gặp ở thợ lặn.

Ngay sau đó, tàu cá đã tức tốc đưa nạn nhân vào bờ. Khi tàu cập cảng La Gi, xe cứu thương nhanh chóng chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Đa khoa khu vực La Gi trong tình trạng nguy kịch.

Tại đây, các bác sĩ tiến hành đặt nội khí quản, cấp cứu ngừng tuần hoàn – hô hấp. Dù được tích cực cứu chữa, bệnh nhân vẫn tử vong.

Sau vụ việc, cơ quan chức năng đã hoàn tất các thủ tục theo quy định và bàn giao thi thể cho gia đình đưa về quê lo hậu sự.

Trước đó, chiều 15-5, cũng tại cảng La Gi, một thợ lặn khác bị giảm áp nhưng còn tỉnh táo đã được đưa vào bờ cấp cứu kịp thời. Tuy nhiên, vào các ngày 24-3 và 21-4, hai thợ lặn được đưa vào cảng cá này trong tình trạng nguy kịch và đều không qua khỏi.

Theo các chuyên gia y tế, bệnh giảm áp là tai nạn nghề nghiệp có tỉ lệ tử vong cao đối với thợ lặn. Tình trạng này xảy ra khi lặn sâu dưới áp lực lớn khiến khí hòa tan nhiều trong máu và mô; khi ngoi lên quá nhanh, áp suất giảm đột ngột tạo bọt khí gây tắc mạch.

Bệnh có thể gây tổn thương nghiêm trọng não, tủy sống, phổi, tim và hệ cơ xương, dẫn đến liệt, rối loạn tri giác, khó thở hoặc sốc tuần hoàn nếu không được xử lý kịp thời.