Hiện trường vụ xe khách chở các thợ lặn lao xuống vực, nhiều người thương vong

Báo VOV đưa tin, xe khách do ông Phan Thành Nuôi (xã Phan Rí Cửa) đứng tên và hạn đăng kiểm đến 23/4/2026. Trên xe chở các thợ lặn.

Khi đến đoạn giao nhau với đường đôi Hòa Thắng - Hòa Phú, chiếc xe không rẽ được mà lao thẳng về phía trước, rồi rơi xuống vực sâu.

Ông Nguyễn Văn Tiếp, Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh Lâm Đồng) thông tin với báo trên, hiện vẫn chưa xác định được người điều khiển xe trong vụ tai nạn. Các lực lượng đang tập trung cho công tác cứu nạn.

"Chưa thể phán đoán về nguyên nhân tai nạn do lỗi kỹ thuật hay lỗi lái xe. Điều này cần làm rõ", ông Tiếp nói.