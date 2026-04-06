Hiện trường vụ xe khách chở các thợ lặn lao xuống vực, nhiều người thương vong

Duy Anh (tổng hợp), Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn 20:03 06/04/2026
Tính đến thời điểm hiện tại, vụ tai nạn làm 4 người tử vong (3 tại chỗ và 1 tại trạm y tế) và 12 người khác bị thương.

Hiện trường vụ xe khách chở các thợ lặn lao xuống vực, nhiều người thương vong- Ảnh 1.

Vào lúc 15h30, ngày 6/4 tại xã Hòa Thắng (Lâm Đồng) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng (Ảnh: Báo Lâm Đồng).

Hiện trường vụ xe khách chở các thợ lặn lao xuống vực, nhiều người thương vong- Ảnh 2.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có 16 hành khách (Ảnh: Báo Lâm Đồng).

Hiện trường vụ xe khách chở các thợ lặn lao xuống vực, nhiều người thương vong- Ảnh 3.

Vụ tai nạn khiến 4 người tử vong và 12 người bị thương (Ảnh: PL TPHCM).

Hiện trường vụ xe khách chở các thợ lặn lao xuống vực, nhiều người thương vong- Ảnh 4.

Tại hiện trường, chiếc xe khách bể, nát tan tành sau khi lao xuống vực (Ảnh: VTC News).

Hiện trường vụ xe khách chở các thợ lặn lao xuống vực, nhiều người thương vong- Ảnh 5.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định xe khách mang biển kiểm soát 86H-045.61 (Ảnh: PL TPHCM).

Hiện trường vụ xe khách chở các thợ lặn lao xuống vực, nhiều người thương vong- Ảnh 6.

Lực lượng chức năng đã huy động xe cẩu đưa phương tiện lên (Ảnh: Báo Lâm Đồng).

Báo VOV đưa tin, xe khách do ông Phan Thành Nuôi (xã Phan Rí Cửa) đứng tên và hạn đăng kiểm đến 23/4/2026. Trên xe chở các thợ lặn.

Khi đến đoạn giao nhau với đường đôi Hòa Thắng - Hòa Phú, chiếc xe không rẽ được mà lao thẳng về phía trước, rồi rơi xuống vực sâu.

Ông Nguyễn Văn Tiếp, Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh Lâm Đồng) thông tin với báo trên, hiện vẫn chưa xác định được người điều khiển xe trong vụ tai nạn. Các lực lượng đang tập trung cho công tác cứu nạn.

"Chưa thể phán đoán về nguyên nhân tai nạn do lỗi kỹ thuật hay lỗi lái xe. Điều này cần làm rõ", ông Tiếp nói.

Công an yêu cầu tất cả chủ xe máy, ô tô trong danh sách sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168
