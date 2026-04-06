Tai nạn xe khách ở Lâm Đồng, ít nhất 3 người tử vong

Minh Tuệ, Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn 18:35 06/04/2026
Gần 17h ngày 6/4, Công an tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ điều tra vụ tai nạn giao thông khiến ít nhất 3 người tử vong.

Trước đó, khoảng 15h30 cùng ngày, tài xế điều khiển xe khách biển số tỉnh Lâm Đồng chở khách chạy trên đường Hòa Thắng, hướng từ Mũi Né về Phan Rí. Khi đến khu vực ngã ba Hòa Thắng, xe bất ngờ lao qua lề, rơi xuống khu vực bờ hồ Bàu Trắng.

Tai nạn xe khách ở Lâm Đồng, ít nhất 3 người tử vong- Ảnh 1.

Hiện trường sự việc

Tai nạn xe khách ở Lâm Đồng, ít nhất 3 người tử vong- Ảnh 2.

Người dân địa phương phát hiện chạy tới tìm cách cứu những người trong xe ra ngoài chuyển cấp cứu. Trong đó có ít nhất 3 người tử vong tại chỗ.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt phong toả hiện trường, cùng người dân đưa các nạn nhân bị thương đi cấp cứu. Bước đầu vụ việc có ít nhất 3 người tử vong và nhiều người bị thương. 

Vụ việc hiện đang được điều tra làm rõ.

