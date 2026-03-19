Đã biết nguyên nhân ô tô lao xuống sông ở Hà Nội lúc 3 giờ sáng

Sáng nay (19/3), mạng xã hội chia sẻ những hình ảnh ghi lại hiện trường vụ ô tô lao xuống sông Tô Lịch kèm thông tin: "3 giờ sáng nay tại đoạn 908 Kim Giang, không hiểu sao tài xế phi được xuống đây" .Nguyên nhân vụ việc khiến dư luận không khỏi xôn xao, tò mò.

Hiện trường vụ ô tô lao xuống sông Tô Lịch lúc 3 giờ sáng 19/3.

Thông tin trên Dân Trí, đại diện Đội CSGT đường bộ số 7 (Phòng CSGT Hà Nội) đã xác nhận vụ tai nạn trên xảy ra tại đường Kim Giang (đoạn đối diện 909 Kim Giang, phường Thanh Liệt, Hà Nội). Cụ thể vào thời điểm trên, một nam tài xế điều khiển ô tô lưu thông trên đường Kim Giang trong tình trạng buồn ngủ, khiến xe mất lái rồi lao xuống sông. Rất may vụ việc không gây thương vong về người.

Ghi nhận tại hiện trường, chiếc ô tô bị hư hỏng phần thân xe, cốp ô tô bật mở. Sau khi nhận tin báo, Đội CSGT đường bộ số 7 cử cán bộ tới hiện trường làm rõ vụ việc. Nam tài xế ô tô tự thỏa thuận giải quyết sự việc.