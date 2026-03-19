Tài xế Grab trong vụ nhạc sĩ Minh Khang gây chú ý với hành động khác biệt trong một chuyến xe

Sau khi vụ việc liên quan đến nhạc sĩ Minh Khang và tài xế công nghệ gây tranh cãi, nhiều người dùng mạng xã hội đã tìm lại các video cũ trên trang cá nhân của anh Nguyễn Tiến Hùng. Trong đó, một đoạn clip ghi lại hành động của anh trong một chuyến xe trước đó nhận được nhiều chú ý.

Theo nội dung video, một cặp vợ chồng trẻ đưa con nhỏ đi viện trong tình trạng vội vàng. Khi đến nơi, đôi vợ chồng đã ngỏ ý trả tiền chuyến xe nhưng tài xế đã từ chối. Dù người vợ cũng khá ngại ngùng và cho rằng đầu năm nên trả tiền đầy đủ cho tài xế nhưng anh Hùng vẫn kiên quyết nói “Anh không lấy tiền đâu, anh cho cháu, vợ chồng em nhanh đưa cháu vào viện xem thế nào đi”.

Nguồn: Anh Nguyễn Tiến Hùng

Chia sẻ với chúng tôi, anh Nguyễn Tiến Hùng cho biết đoạn video được ghi lại vào dịp gần Tết, tuy không nhớ chính xác ngày. “Mình đăng tải video thì chỉ nghĩ để chia sẻ những hình ảnh tích cực và có niềm vui cho chính bản thân mình trước đã”, anh nói.

Theo tài xế, việc gặp gỡ gia đình này là một “cái duyên” và bản thân anh cảm thấy vui khi có thể hỗ trợ trong tình huống cấp bách. “Mình thấy vui khi làm được những việc đó nên mình đăng lên”, anh chia sẻ.

Tài xế cho biết bản thân mới vào TP.HCM làm việc từ trước Tết và bắt đầu sử dụng camera hành trình để ghi lại các chuyến đi. “Lúc đó mình thấy mọi người cũng đăng nên mình rảnh thì đăng thôi”, anh kể.

Tài xế Nguyễn Tiến Hùng (Ảnh: Di Anh)

Anh cũng cho biết, bản thân anh khi bắt đầu “lập” kênh Tiktok với định hướng nội dung khá đơn giản, chủ yếu là những câu chuyện thường ngày trong quá trình chạy xe. “Nội dung của mình chỉ muốn đăng những video vui vẻ, giúp đỡ mọi người như vậy thôi hoặc những trường hợp đặc biệt để chia sẻ với mọi người, anh em bạn bè”, anh nói.

Tuy nhiên, do thiết bị ghi hình chất lượng thấp, nhiều video không thể lưu giữ hoặc chia sẻ trọn vẹn. “Camera của mình mờ, tiếng lúc được lúc không, có những video muốn đăng nhưng bộ nhớ ít nên bị trôi mất”, anh nói, cho biết hiện chưa có điều kiện nâng cấp thiết bị.

Đoạn video từ chối nhận tiền nói trên được cộng đồng mạng chú ý trở lại trong bối cảnh câu chuyện trước đó với nhạc sĩ Minh Khang vẫn đang gây tranh luận. Nhiều ý kiến cho rằng những hình ảnh này phần nào phản ánh thêm góc nhìn khác về công việc và cách hành xử của tài xế trong các tình huống đời thường.