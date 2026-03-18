Tài xế kể lại toàn bộ chuyến xe với nhạc sĩ Minh Khang: 10 phút đầu đã “có vấn đề”, phần còn lại ngoài kiểm soát

Những ngày qua, vụ việc liên quan đến đoạn video ghi lại hình ảnh và lời nói của nhạc sĩ Minh Khang trên một chuyến xe công nghệ tiếp tục thu hút sự chú ý của dư luận. Sau khi nam nhạc sĩ lên tiếng xin lỗi và thừa nhận hành vi thiếu kiểm soát, câu chuyện không chỉ dừng lại ở phát ngôn cá nhân mà còn đặt ra nhiều tranh luận xoay quanh cách ứng xử, quyền riêng tư và phản ứng của các bên liên quan.

Trong khi đó, người tài xế xuất hiện trong đoạn video cũng trở thành tâm điểm chú ý, với nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng. Lần đầu lên tiếng sau sự việc, anh Nguyễn Tiến Hùng đã chia sẻ chi tiết về diễn biến chuyến xe, lý do đăng tải video cũng như những ảnh hưởng đến cuộc sống và công việc của mình.

Nhạc sĩ Minh Khang

“Nếu họ không kiểm soát được, người thiệt đầu tiên là mình”

Chia sẻ về diễn biến tối hôm xảy ra sự việc, anh Nguyễn Tiến Hùng cho biết chuyến xe bắt đầu với nhiều dấu hiệu bất thường ngay từ đầu, đặc biệt khi một số hành khách có biểu hiện say xỉn.

Là tài xế mới, anh từng được khuyên nên cẩn trọng với những trường hợp khách say, thậm chí “tốt nhất là không nên mở cửa”. Tuy nhiên, do hành khách gọi xe ngồi ghế trước vẫn bình thường nên anh quyết định nhận cuốc.

Theo lời anh Hùng, tình huống bắt đầu trở nên khó xử khi hai hành khách phía sau lên xe. “Anh mà cư xử không tốt trong video ấy (nhạc sĩ Minh Khang) thì ban đầu không chịu lên xe. Sau đó, cứ phải đùn đẩy rồi cuối cùng mới vào ngồi”. Toàn bộ quá trình này khiến chuyến đi bị trì hoãn khoảng 10-15 phút.

Nhận thấy khách có dấu hiệu say, tài xế cho biết đã chủ động trao đổi từ sớm: “Mình cũng nói với anh ngồi ghế đầu là nếu bạn anh không đi được thì anh hủy chuyến để em còn đi. Nếu đi thì em chở, không thì các anh đặt xe khác”.

Sau khi lên xe, các hành khách chủ yếu ngủ, tuy nhiên khó khăn tiếp tục phát sinh khi đến điểm trả. Theo anh Hùng, địa chỉ trên ứng dụng chỉ là một khu dân cư chung, buộc anh phải dừng lại trao đổi với bảo vệ để xác định cụ thể vị trí.

“Nhưng khi mình đang hạ kính nói chuyện với bảo vệ thì anh ấy cứ bắt mình là phải đi. Barie chắn thì mình đi làm sao được”, anh nói. Chỉ đến khi thấy mặt khách trong xe là dân cư, bảo vệ mới mở barie.

Hình ảnh cắt từ clip gây xôn xao dư luận

Căng thẳng vẫn tiếp tục leo thang trong quá trình di chuyển vào bên trong. “Anh ấy cứ đập vào vai mình”, tài xế kể lại, anh cho biết bản thân đã cố giữ bình tĩnh và chỉ nhẹ nhàng đáp: “Anh cứ bình tĩnh để em lái xe”. Tuy nhiên, theo anh, tình hình không cải thiện. “Anh ấy quay ra bảo mình là bây giờ mày làm sao… Mình thấy anh ấy say rồi nên cũng không muốn nói thêm, chỉ hỏi là đi đâu để mình đưa vào cho xong chuyến”.

Đáng chú ý, tài xế cho biết hành khách liên tục có lời lẽ xúc phạm trong suốt hành trình. Trước tình huống này, anh lựa chọn nhẫn nhịn vì lo ngại rủi ro. “Trên mạng thời gian vừa qua cũng nhiều vụ tài xế bị đánh rồi nhập viện, nên mình muốn tránh”, anh nói.

Chia sẻ về tâm lý lúc đó, anh Hùng thẳng thắn: “Khi bị chửi, mình chỉ nghĩ nếu người ta không kiểm soát được mà đánh mình thì đầu tiên thiệt là mình đã”. Chính suy nghĩ này khiến anh cố gắng tiếp tục đối thoại để hạ nhiệt tình huống, dù “càng nói thì anh ấy càng chửi mình thôi”.

“Nếu biết là người nổi tiếng thì chắc chắn mình sẽ không đăng”

Lý giải về việc đăng tải đoạn video gây tranh cãi, anh Nguyễn Tiến Hùng cho biết đó là một hành động mang tính bộc phát, xuất phát từ tâm lý ức chế sau chuyến xe đêm.

“Từ lúc chạy xe mình cũng đăng một hai video lên rồi. Chỉ đơn giản là muốn chia sẻ những gì hàng ngày mình chạy xe thôi”, anh nói. Với đoạn clip này, anh đặt tiêu đề “Kiếm tiền gặp kiếm chuyện”, đúng với suy nghĩ tại thời điểm đó.

Theo lời tài xế, sau khi kết thúc chuyến đi, hành khách vẫn tiếp tục có lời lẽ khó chịu ngay trước cửa nhà. “Lúc đó mình cũng ức chế muốn nói lại, nhưng mình không nói được thì thôi.”

Anh cho biết sau khi kết thúc chuyến xe, bản thân rơi vào trạng thái mệt mỏi và ức chế vì phải làm việc trong đêm và gặp tình huống như vậy. “Mình về cảm thấy rất ức chế, bực mình, lại chạy trong đêm hôm nữa nên rất mệt mỏi”, anh nói, cho biết chỉ đăng video theo đúng suy nghĩ lúc đó rồi đi ngủ như bình thường.

Sáng hôm sau, anh vẫn sinh hoạt và làm việc như mọi ngày, hoàn toàn không nghĩ sự việc sẽ đi xa. “Bình thường những video khác, mình đăng cũng chỉ được một hai trăm, vài trăm lượt xem”, anh chia sẻ. Chỉ đến trưa, khi người thân gọi điện thông báo clip lan truyền mạnh, anh mới nhận ra câu chuyện bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát và kéo theo những diễn biến liên tiếp sau đó.

Theo anh Nguyễn Tiến Hùng, chỉ trong 2-3 ngày đầu sau khi đăng tải, đoạn video đã lan truyền với tốc độ ngoài kiểm soát. “Cái video nó lan truyền mạnh quá, mình cũng không làm thế nào được”, anh nói, thừa nhận bản thân khá băn khoăn khi bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý dù “không phải là người muốn gây sự chú ý” và cũng “không được gì trong câu chuyện này”.

Anh Nguyễn Tiến Hùng

Tài xế cho rằng sự việc lan rộng phần lớn đến từ cách cộng đồng mạng chia sẻ và khai thác nội dung. “Câu chuyện trên mạng thì trước giờ mình thấy rồi, nó rộ lên một thời gian rồi cũng chìm đi thôi”, anh nói, đồng thời cho biết không nghĩ có ngày mình rơi vào tình huống tương tự.

Đáng chú ý, tài xế khẳng định không hề biết hành khách là nhạc sĩ Minh Khang tại thời điểm đăng tải.

“Thực sự mình không biết người ta là ai. Nếu biết là người nổi tiếng thì chắc chắn mình sẽ không đăng, vì mục đích của mình không phải để làm ảnh hưởng đến người ta. Người ta là người nổi tiếng thì ảnh hưởng nhiều hơn mình”, anh chia sẻ.

Dù vậy, anh nhấn mạnh vấn đề cốt lõi không nằm ở việc người trong cuộc là ai, mà ở cách ứng xử. “Mình chở rất nhiều khách say, từ sinh viên đến công nhân, họ không cần học thức gì cao nhưng thái độ lại rất khác”, anh nói, cho rằng nhiều trường hợp hành khách vẫn giữ được sự tôn trọng và thậm chí “gần gũi hơn rất nhiều” so với trải nghiệm lần này.

Trước những ý kiến cho rằng video đã bị cắt ghép, anh Nguyễn Tiến Hùng khẳng định nguyên nhân đến từ thiết bị ghi hình. Theo anh, camera hành trình chỉ lưu từng đoạn ngắn nên buộc phải ghép lại. “Camera của mình rẻ, mỗi video chỉ khoảng một phút nên khi ghép có thể mất một hai giây giữa các đoạn, nhưng toàn bộ nội dung câu chuyện thì mọi người đều thấy rồi”, anh giải thích.

Về việc không xóa video, tài xế cho rằng điều này không còn nhiều ý nghĩa khi clip đã lan rộng trên mạng. “Lúc đó có xóa hay không thì cũng vậy thôi, vì mọi người đã tải về và đăng lại quá nhiều rồi”, anh nói.

Anh cũng thừa nhận chịu không ít áp lực từ dư luận, đặc biệt là những tin nhắn tiêu cực. “Họ nhắn tin nói mình cố tình, bẻ hướng dư luận. Trước giờ mình chưa từng va chạm những chuyện như vậy nên cũng suy nghĩ”, anh chia sẻ, nhưng cho biết vẫn giữ quan điểm cá nhân: “Mình chỉ tự hỏi việc mình làm có khiến mình thấy thoải mái hay không thôi”.

Liên quan đến động thái xin lỗi từ nhạc sĩ Minh Khang, anh Hùng cho biết do bận chạy xe nên chưa nắm được thông tin. Anh cho biết bản thân không đặt nặng việc phải nhận được lời xin lỗi từ phía đối phương.

“Mình đâu phải chờ để nhận một lời xin lỗi hay điều gì đó. Nhưng mình cảm thấy điều đầu tiên họ nghĩ đến không phải là họ đã ứng xử như nào, có xúc phạm người khác hay không mà chỉ là để giải quyết vấn đề cá nhân của họ thôi.” anh chia sẻ, đồng thời cho biết mỗi người có cách nhìn nhận khác nhau nên bản thân cũng không đặt nặng chuyện xin lỗi.

“Bản thân mình không biết nhạc sĩ đó là ai. Nếu thực sự đó là người nổi tiếng và lên xin lỗi, mình ước họ không phải là người nổi thì mọi chuyện cũng sẽ thoải mái hơn ”, anh bày tỏ.

Tài xế thừa nhận chưa nghĩ sâu xa đến việc che mặt nhân vật trong video

Sau khi sự việc xảy ra, anh Nguyễn Tiến Hùng cho biết công việc có sự thay đổi khi không còn chạy trên nền tảng quen thuộc. “Trước đây mình chạy chính là ở app Grab, giờ thì phải chuyển sang app khác thôi”, anh nói, cho biết đang trong giai đoạn làm quen lại từ đầu nên thu nhập có phần chững lại. “Chạy app mới thì phải cày lại để tăng tỉ lệ, nên hiện tại chưa ổn định như trước”.

Anh cũng chia sẻ chiếc xe đang sử dụng là mua trả góp, mỗi tháng chi khoảng chục triệu đồng. “Đây vẫn là nguồn thu nhập chính của mình nên mình cứ tiếp tục làm thôi”, anh nói, đồng thời cho biết mới chạy được khoảng 2 tháng, trong đó tháng đầu trùng dịp Tết nên lượng khách khá ổn.

Về cuộc sống cá nhân, anh cho biết có hai con nhỏ đang học ở miền Bắc, còn bản thân mới vào TP.HCM từ khoảng tháng 10 năm ngoái. “Mình vào đây được khoảng 5-6 tháng, những tuyến đường lớn thì quen rồi, còn ngõ ngách hay địa chỉ cụ thể thì vẫn đang dần tìm hiểu thêm”, anh chia sẻ. Anh cũng tin rằng công việc mình trong thời gian tới cũng vẫn sẽ ổn định dù có thể gặp khó khăn.

Chia sẻ thêm về đặc thù công việc, anh cho biết thường xuyên chạy đêm nên việc gặp khách say là điều không hiếm nhưng anh nhấn mạnh phần lớn các trường hợp đều có thể xử lý trong hòa bình. “Có người lên xe còn nói trước là ‘anh say rồi, thông cảm’, thậm chí có người nôn ra xe mình vẫn dọn bình thường, hỗ trợ họ”.

Tuy nhiên, theo anh, điều khiến sự việc lần này trở nên khác biệt không nằm ở việc khách say, mà ở cách ứng xử. “Nó như phong cách trịch thượng, không còn là đối thoại bình đẳng nữa. Lúc đó mình có nói gì cũng không giao tiếp được”, anh nhận định. Anh cho biết từng chở nhiều khách trong tình trạng không làm chủ được hành vi, nhưng “họ không xúc phạm mình”, và đó là ranh giới khiến trải nghiệm trở nên hoàn toàn khác.

Sau biến cố, tài xế cũng nhìn nhận lại việc sử dụng mạng xã hội, đặc biệt là những nội dung liên quan đến khách hàng. Anh cho biết trước đây từng đăng nhiều video ghi lại hành trình làm việc, bao gồm cả những trường hợp hỗ trợ người gặp khó khăn.

Anh cũng thừa nhận bản thân chưa từng nghĩ đến các vấn đề như quyền riêng tư hay việc phải che mặt nhân vật trong video. “Mình không biết cách che luôn, vì mới dùng TikTok được vài video, chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày phải cần đến”, anh chia sẻ. Theo anh, chính sự thiếu hiểu biết này đã góp phần dẫn đến hệ lụy hiện tại.

“Trước giờ mình không phải người làm nội dung, không hiểu những cái đó. Nhưng mấy hôm nay thì biết rồi”, anh nói.

Với anh, sau tất cả, câu chuyện rồi cũng sẽ lắng xuống như nhiều sự việc khác trên mạng. Điều quan trọng hơn là tiếp tục công việc, rút kinh nghiệm và giữ được sự bình tĩnh trong những tình huống tương tự nếu xảy ra trong tương lai.

Phản hồi về vụ việc, đại diện Grab cho biết đã tiếp nhận thông tin từ phía khách hàng ngay sau khi đoạn video bắt đầu lan truyền trên mạng xã hội. Cụ thể, vào ngày 12/3/2026, Tổng đài Grab nhận được phản ánh của chủ tài khoản đặt xe Đ.L. về việc thông tin cá nhân của mình và những người đi cùng trong chuyến xe Grab đã bị phát tán trên một số trang mạng xã hội. Sau khi xác minh và đối chiếu thông tin, chúng tôi có cơ sở để xác định rằng đối tác tài xế đã thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của hành khách cho mục đích cá nhân ngoài mục đích đón khách và thực hiện dịch vụ. Hành vi này đã vi phạm Bộ quy tắc ứng xử mà đối tác tài xế đã cam kết thực hiện, Chính sách bảo mật của Grab và quy định pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Trong ngày 12/3/2026 và sau đó vào ngày 13/3/2026, chúng tôi đã liên hệ trao đổi và đề nghị đối tác tài xế chấm dứt hành vi vi phạm để có thể tiếp tục hoạt động trên nền tảng Grab. Đến ngày 16/3/2026, khi sự việc vẫn không được hợp tác xử lý, căn cứ vào Bộ quy tắc ứng xử, chúng tôi đã phải ngừng vĩnh viễn quyền sử dụng ứng dụng Grab đối với tài xế này. Đối với chủ tài khoản đặt xe Đ.L., Grab đã khuyến nghị người dùng và những người đi cùng cần có hành xử tôn trọng và văn minh với đối tác tài xế của Grab. Tài khoản này đã được ghi nhận để lưu ý cho những chuyến xe Grab kế tiếp. Đại diện Grab nhấn mạnh, nền tảng hoạt động trên nguyên tắc tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, chính sách của nền tảng và hài hòa lợi ích của các bên liên quan. "Chúng tôi trân trọng mỗi sự lựa chọn sử dụng dịch vụ của đối tác và khách hàng, do đó mỗi quyết định chỉ được đưa ra sau khi đã xác minh cẩn trọng và cân nhắc nhiều khía cạnh. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để lắng nghe phản hồi của đối tác và người dùng nhằm hướng đến một môi trường di chuyển an toàn, văn minh và chất lượng cho mọi người."



