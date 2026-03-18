Nhạc sĩ Minh Khang đi chơi golf, du lịch nước ngoài liên tục

Nếu theo dõi trang cá nhân của nhạc sĩ Minh Khang, không khó để nhận ra một "pattern" khá rõ ràng: những chuyến đi xuất hiện đều đặn, trải dài theo thời gian, và đặc biệt là hiếm khi vắng mặt các thành viên trong gia đình. Đặc biệt, anh còn thường xuyên chia sẻ về 1 hoạt động yêu thích là chơi golf.

Trên trang Facebook cá nhân, nhạc sĩ Minh Khang nhiều lần chia sẻ những khoảnh khắc trên sân golf. Tần suất xuất hiện dày đặc của bộ môn này khiến không ít người chú ý, khi đây dường như đã trở thành một trong những hoạt động quen thuộc trong cuộc sống thường ngày của nam nhạc sĩ.

Không chỉ chơi golf một mình, Minh Khang còn thường xuyên xuất hiện cùng vợ trong những buổi tập luyện hoặc thi đấu nhẹ nhàng. Có thời điểm, các con của anh cũng góp mặt, tạo nên hình ảnh cả gia đình cùng tham gia một hoạt động chung ngoài trời. Những khoảnh khắc này thường được ghi lại đơn giản, không cầu kỳ, chủ yếu xoay quanh việc luyện tập và thư giãn.

Bên cạnh golf, du lịch cũng là một phần đáng chú ý trong cuộc sống của gia đình nam nhạc sĩ. Nếu theo dõi các chia sẻ trong khoảng hơn một năm trở lại đây, có thể thấy các chuyến đi diễn ra với tần suất khá đều, trong đó nhiều điểm đến là ở nước ngoài.

Gần nhất, vào tháng 2/2026, Minh Khang cùng gia đình có chuyến bay tới Singapore. Tại đây, gia đình anh dành thời gian tham quan, nghỉ ngơi và thưởng thức ẩm thực địa phương. Một trong những món ăn được nhắc tới là cua - đặc sản quen thuộc của quốc đảo này.

Trước đó, vào tháng 8/2025, cả gia đình đã có chuyến du lịch tới Thượng Hải. Đây là một trong những điểm đến nổi bật tại châu Á, thu hút du khách nhờ sự kết hợp giữa nhịp sống hiện đại và các yếu tố văn hoá đặc trưng.

Tháng 6/2025, hành trình của gia đình Minh Khang tiếp tục mở rộng sang châu Âu với điểm dừng chân tại Italy. Chuyến đi này đánh dấu một trong những lần di chuyển xa nhất của gia đình trong năm, với lịch trình trải nghiệm tại một quốc gia có nền văn hoá và ẩm thực đặc trưng.

Còn vào tháng 2/2025, ngay dịp đầu năm ngoái, gia đình nam nhạc sĩ đã lựa chọn Indonesia làm điểm du xuân. Đây cũng là chuyến đi mở đầu cho chuỗi hành trình du lịch kéo dài xuyên suốt năm 2025.

Có thể thấy, phần lớn các chuyến đi của Minh Khang đều là các hành trình nước ngoài và hiếm khi đi một mình. Các thành viên trong gia đình gần như luôn đồng hành trong mỗi chuyến đi, từ những chuyến ngắn ngày trong khu vực đến các hành trình dài hơn.

Song song với đó, việc duy trì thói quen chơi golf cũng diễn ra đều đặn. Từ những buổi tập cá nhân đến các lần đi cùng gia đình, hoạt động này xuất hiện xuyên suốt trong các chia sẻ của nam nhạc sĩ.

Những cập nhật trên mạng xã hội cho thấy nhịp sinh hoạt của Minh Khang xoay quanh hai hoạt động chính: thể thao và du lịch. Trong đó, golf và các chuyến đi nước ngoài là hai yếu tố xuất hiện với tần suất nhiều nhất trong thời gian gần đây.