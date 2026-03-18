Ồn ào bát bún riêu 80k ở chợ Đồng Xuân: Bà chủ tố Tiktoker “nói sai sự thật”, Quan Không Gờ phản pháo!

Câu chuyện về bát bún riêu có giá 80.000 ở chợ Đồng Xuân đang trở thành tâm điểm bàn tán trên các diễn đàn ẩm thực. Mọi chuyện bắt nguồn từ đoạn video của nam TikToker Quan Không Gờ khi anh ghé thăm chợ và thưởng thức một bát bún đầy đủ topping với mức giá 80.000 đồng. Sự việc nhanh chóng bị đẩy đi xa với nhiều luồng ý kiến trái chiều, thậm chí xuất hiện những thông tin sai lệch gây ảnh hưởng đến cả chủ quán lẫn người sáng tạo nội dung.

Nguồn cơn của sự hiểu lầm về tô bún riêu có mức giá "trên trời"

Trong hành trình khám phá ẩm thực với 100.000 đồng tại khu chợ Đồng Xuân, Quan Không Gờ đã dừng chân tại một quán bún riêu lâu đời. Tại đây, nam TikToker được chủ quán tư vấn nhiệt tình về các mức giá khác nhau tùy thuộc vào lượng đồ ăn kèm. Với mong muốn trải nghiệm trọn vẹn hương vị để giới thiệu cho khán giả, anh đã chủ động lựa chọn bát bún đặc biệt.

Bát bún với mức giá 80.000 đồng này không phải là mức giá niêm yết chung cho tất cả thực khách. Nó bao gồm đầy đủ các loại topping từ gạch cua nguyên chất, ốc, giò tai, thịt bò đến đậu rán. Trong suốt quá trình thưởng thức, nam YouTuber liên tục đưa ra những lời khen ngợi về chất lượng nguyên liệu, đặc biệt là phần ốc tươi giòn và nước dùng chuẩn vị Hà thành. Anh thậm chí còn vui vẻ gửi chủ quán 100.000 đồng như một lời cảm ơn cho sự hiếu khách và bữa ăn ngon miệng.

Tuy nhiên, sự việc đã bị đẩy đi xa theo chiều hướng tiêu cực do một số khán giả sau khi xem xong video đã đăng tải nội dung chưa đầy đủ lên các diễn đàn. Khiến nhiều người hiểu lầm, bát bún riêu ở chợ Đồng Xuân có mức giá niêm yết là 80 nghìn đồng và cho rằng chủ quán đang chặt chém nam TikToker.

Tới tận nơi gặp chủ quán bún riêu

Ngày 18/3, trò chuyện với chủ quán về những tranh cãi xoay quanh mức giá bị cho là "chặt chém" giữa lòng phố cổ, bà chủ không giấu nổi sự trăn trở nhưng vẫn khẳng định luôn rõ ràng về giá cả ngay từ khâu tư vấn để khách hàng có quyền lựa chọn theo túi tiền của mình. Cô Nga chủ quán bún riêu chia sẻ: "Bạn ấy gọi thêm topping vì trước khi bạn ấy ăn là chị đã hỏi rồi. Và bạn ấy gọi bún riêu, ốc và nếu riêu và ốc không thì đã là 60 nghìn. Giò 10 nghìn, bò 10 nghìn.”

Cô Nga cũng cho biết thêm vì trong video Quan Không Gờ nói không rõ ràng nên mới dẫn đến hiểu lầm trên: "Bạn ấy đăng nhưng mà bạn nói không gãy góc chứ không phải tại chị. Trước đó, chị cũng giao hẹn với bạn ấy là bát này của em gọi đã là 80 nghìn rồi. Bạn ấy đồng ý rồi bảo vâng chứ không phải là chị bán đắt cho bạn ấy đâu."

Được biết, với khách ăn quen của quán thì đây là mức giá chấp nhận được và nhiều người vẫn thường xuyên ăn từ trước đến nay. Khi được hỏi về video của Quan Không Gờ thì cô Nga cho biết: “Chị đã xem hết clip của bạn ấy rồi, bạn ấy nói như thế là sai sự thật. Vì bạn ấy bảo bán riêu cua là 80 nghìn thì chị phản đối luôn. Vì đó là bát bún riêu vừa cua, vừa ốc, vừa bò, vừa giò đầy đủ.”

Cô Nga cho biết bản thân cảm thấy rất buồn và áp lực trước những thông tin sai lệch, thậm chí cô đã quyết định tạm nghỉ bán một hôm để đi chơi cho vơi bớt tâm trạng. Dẫu vậy, niềm an ủi lớn nhất với cô lúc này là những khách hàng quen thuộc vẫn luôn tin tưởng vào bản tính thật thà của chủ quán, liên tục gửi lời động viên và bày tỏ sự thương cảm trước sóng gió vô cớ mà quán đang phải gánh chịu. Khi sự việc nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng, chủ quán đã liên hệ nam TikToker nhưng anh không nghe máy.

Quan Không Gờ nói gì?

Về phía Quan Không Gờ, khi nhận thấy sự việc đang bị đẩy đi quá xa theo hướng tiêu cực, anh đã nhanh chóng lên tiếng đính chính: "Trong video gốc, Quan hoàn toàn thoải mái với mức giá 80.000 đồng. Việc hỏi về các mức giá rẻ hơn nhằm cung cấp thông tin minh bạch cho người xem, tránh những tranh cãi không đáng có. Thực tế Quan vẫn khen chất lượng món ăn, chủ động biếu cô 100.000 đồng và rời quán trong không khí vui vẻ."

Do đang ở nước ngoài, Quan Không Gờ chỉ nắm bắt sự việc qua bạn bè và khán giả, anh cũng không thể phản hồi cuộc gọi của cô Nga chủ quán. Nam TikToker khẳng định clip gốc hoàn toàn mang tính tích cực khi ghi lại sự hiếu khách của những tiểu thương tại chợ Đồng Xuân. Anh giải thích việc hỏi thêm các mức giá rẻ hơn là để thực khách có nhiều lựa chọn, tránh hiểu lầm quán chỉ bán bát 80.000 đồng.

Ngoài ra, anh cũng chia sẻ về quan điểm cô Nga cho rằng anh kêu thêm món ăn nên giá món mới bị đẩy lên cao: “Đây là lần đầu tiên Quan ăn quán cô, Quan cũng không phải người ở khu vực này thì không thể đến một quán chưa biết tô đó có gì mà “kêu thêm”. Thêm vào đó, khi Quan làm thử thách thì mình rất hạn chế kêu thêm lắm vì kêu thêm sẽ ăn không được nhiều món. Nên việc cô nói Quan kêu thêm là sai.”

Hiện tại, anh đã trực tiếp để lại bình luận tại các trang tin để bảo vệ chủ quán và mong cộng đồng mạng có cái nhìn khách quan hơn.