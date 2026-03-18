Bị Grab khóa tài khoản sau vụ nhạc sĩ Minh Khang, tài xế chuyển sang chạy Xanh SM

Nhạc sĩ Minh Khang lên tiếng xin lỗi sau ồn ào

Tài xế Hùng cho biết, chuyến xe hôm đó sớm có dấu hiệu bất thường khi nhạc sĩ Minh Khang có dấu hiệu say xỉn, việc lên xe kéo dài và không khí nhanh chóng trở nên căng thẳng. Trong suốt hành trình, anh cố giữ bình tĩnh dù liên tục bị lời lẽ khó chịu.

“Khi bị chửi, mình chỉ nghĩ nếu xảy ra xô xát thì người thiệt đầu tiên là mình”, anh nói.

Kết thúc chuyến đi trong trạng thái mệt mỏi, anh đã đăng video lên mạng xã hội theo cảm xúc nhất thời. Tài xế khẳng định thời điểm đó không biết hành khách là nhạc sĩ Minh Khang và cho rằng nếu biết, anh sẽ không đăng tải.

Hình ảnh cắt từ clip gây xôn xao dư luận

Trong khi đó, nhạc sĩ Minh Khang cho biết do uống nhiều rượu nên đã có lời lẽ, hành vi thiếu kiểm soát với tài xế trong chuyến xe công nghệ. Sau khi clip lan truyền, ngày 18/3, anh xác nhận mình là người trong video và gửi lời xin lỗi, thừa nhận sai sót, xem đây là bài học cá nhân.

Nam nhạc sĩ cũng cho rằng đây là sự việc riêng trong chuyến đi, nhưng việc video bị đăng tải công khai đã ảnh hưởng đến đời sống cá nhân, nên đã phản ánh với hãng xe về vấn đề quyền riêng tư.

Theo phản hồi từ phía Grab, nền tảng này đã tiếp nhận phản ánh từ khách hàng về việc thông tin cá nhân bị phát tán trên mạng xã hội. Sau quá trình xác minh, Grab xác định tài xế đã vi phạm quy định về bảo mật thông tin người dùng khi sử dụng dữ liệu chuyến đi cho mục đích cá nhân.

Dù đã được liên hệ và đề nghị xử lý, sự việc không được giải quyết theo hướng phù hợp. Đến ngày 16/3/2026, Grab quyết định ngừng vĩnh viễn quyền sử dụng ứng dụng đối với tài xế Nguyễn Tiến Hùng.

Chiếc camera ghi lại toàn bộ diễn biến vụ việc

Chuyển sang Xanh SM Platform, “cày lại từ đầu”

Sau khi mất nguồn thu chính từ Grab, anh Hùng buộc phải tìm hướng đi mới. Hiện tại, anh chuyển sang chạy Xanh SM Platform để tiếp tục công việc.

Thực tế, theo chia sẻ, anh đã đăng ký chạy Xanh SM từ trước. Khi mua xe, phía bên bán cũng tư vấn có thể chạy song song nhiều ứng dụng, nên anh duy trì tài khoản này từ sớm. Tuy nhiên, trước khi xảy ra sự việc, anh chỉ chạy cầm chừng, mỗi ngày khoảng 1–2 cuốc để giữ tài khoản hoạt động.

Tài xế Hùng chia sẻ sau vụ việc

“Trước giờ mình vẫn chạy Xanh SM Platform, nhưng chủ yếu để duy trì thôi. Kiếm tiền chính vẫn là bên Grab vì dễ bắt cuốc hơn”, anh nói.

Sau biến cố, khi không còn lựa chọn, anh buộc phải chuyển hẳn sang “cày” ứng dụng này để nâng cấp tài khoản và ổn định thu nhập. Với đặc thù của các nền tảng gọi xe, tài xế cần thời gian để tăng tần suất hoạt động, cải thiện chỉ số và được ưu tiên phân cuốc.

“Giờ mình phải chạy lại từ đầu, cố gắng chạy nhiều hơn để hệ thống ưu tiên”, anh chia sẻ.

“Đây vẫn là công việc chính nên mình cứ tiếp tục làm thôi”, anh nói.

Hiện tại, chiếc xe anh Hùng đang sử dụng là xe trả góp, mỗi tháng phải chi một khoản cố định. Việc mất đi nền tảng thu nhập chính khiến giai đoạn này trở nên áp lực hơn.

Anh cho biết bản thân mới vào TP.HCM khoảng vài tháng, vẫn đang trong quá trình làm quen với địa bàn. Công việc chạy xe công nghệ là nguồn thu nhập chính để trang trải cuộc sống và nuôi gia đình.