Công an thông báo người dân không gửi hình ảnh, thông tin sau qua Zalo và Facebook

Người dân cần lưu ý bảo vệ những thông tin, hình ảnh quan trọng này.

Theo Cổng Thông tin điện tử Xã Hà Tây, thành phố Hải Phòng, thời gian gần đây, nhiều đối tượng đã mạo danh cán bộ địa chính, cán bộ thuế, nhân viên Văn phòng Đăng ký đất đai hoặc người của cơ quan nhà nước để gọi điện, nhắn tin qua Zalo, Facebook, SMS… Sau khi tiếp cận, những đối tượng này yêu cầu người dân cung cấp hình ảnh, thông tin cá nhân nhằm thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai.

Không chỉ vậy, các đối tượng còn gửi những đường link giả mạo Cổng Dịch vụ công, ứng dụng VNeID hoặc ứng dụng ngân hàng, dụ người dân đăng nhập và khai báo thông tin. Mục đích là chiếm quyền kiểm soát điện thoại, đánh cắp dữ liệu cá nhân và chiếm đoạt tiền trong tài khoản.

Ngoài ra, các đối tượng còn yêu cầu người dân cung cấp mã OTP, mật khẩu, thông tin căn cước công dân, tài khoản định danh điện tử VNeID, tài khoản ngân hàng hoặc chuyển tiền với các lý do như nộp phí kê khai, phí dịch vụ nhanh hay phí bổ sung hồ sơ. Đây đều là những thủ đoạn lừa đảo.

UBND xã Hà Tây khuyến cáo người dân cần lưu ý:

Cơ quan nhà nước không yêu cầu người dân kê khai hồ sơ đất đai thông qua các đường link do cá nhân gửi qua tin nhắn, Zalo hoặc Facebook.

Tuyệt đối không cung cấp mã OTP, mật khẩu, hoặc tài khoản ngân hàng cho bất kỳ cá nhân nào qua điện thoại hay mạng xã hội.

Tuyệt đối không cung cấp hình ảnh và thông tin căn cước công dân, tài khoản VNeID cho bất kỳ cá nhân nào qua điện thoại hay mạng xã hội.

Không truy cập các đường link không rõ nguồn gốc và không cài đặt ứng dụng theo hướng dẫn của người tự xưng là cán bộ cơ quan nhà nước.

Không chuyển tiền dưới bất kỳ hình thức nào theo yêu cầu với lý do nộp phí kê khai, phí dịch vụ hoặc phí "bôi trơn" hồ sơ đất đai.

Khi có nhu cầu thực hiện các thủ tục liên quan đến kê khai đất đai hoặc nhận được cuộc gọi, tin nhắn có dấu hiệu nghi vấn, người dân cần chủ động liên hệ trực tiếp với các ông, bà Trưởng thôn hoặc UBND xã Hà Tây để được hướng dẫn. Trường hợp phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng để được hỗ trợ và xử lý theo quy định.

Lưu ý nguy cơ bị lộ thông tin cá nhân nếu gửi 3 loại hình ảnh sau qua mạng xã hội

Theo các chuyên gia an ninh mạng, 3 nhóm hình ảnh thường bị các đối tượng lừa đảo nhắm đến gồm ảnh căn cước công dân, ảnh chân dung và ảnh thẻ ngân hàng. Đây đều là những dữ liệu quan trọng có thể bị lợi dụng cho nhiều mục đích vi phạm pháp luật.

Ảnh căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân

Đối với ảnh căn cước công dân, kẻ gian có thể khai thác hàng loạt thông tin cá nhân như họ tên, ngày tháng năm sinh, số định danh cá nhân, địa chỉ thường trú và mã QR chứa dữ liệu định danh. Từ những thông tin này, chúng có thể sử dụng để đăng ký tài khoản trực tuyến, thực hiện các giao dịch tài chính hoặc giả mạo danh tính của nạn nhân.

Ảnh chân dung phục vụ sinh trắc học

Trong khi đó, ảnh chân dung được xem là dữ liệu đặc biệt nhạy cảm trong bối cảnh xác thực sinh trắc học ngày càng phổ biến. Hiện nhiều ngân hàng và ví điện tử áp dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt để xác minh người dùng. Nếu có trong tay ảnh chân dung cùng giấy tờ tùy thân, các đối tượng có thể tìm cách vượt qua một số lớp xác thực hoặc sử dụng để làm giả hồ sơ.

Ảnh thẻ ngân hàng

Đối với hình ảnh thẻ ngân hàng, mặc dù không đủ để rút tiền nếu thiếu các yếu tố bảo mật khác, nhưng đây vẫn là nguồn thông tin có giá trị đối với tội phạm mạng. Dữ liệu này có thể được sử dụng để xây dựng hồ sơ nạn nhân, mạo danh nhân viên ngân hàng hoặc triển khai các hình thức lừa đảo tinh vi hơn.

Đáng lưu ý, thời gian gần đây, nhiều đối tượng lừa đảo không còn yêu cầu nạn nhân chuyển tiền ngay từ đầu mà chuyển sang thu thập dữ liệu cá nhân trước. Sau khi có đủ thông tin, chúng tiếp tục thực hiện các bước như giả danh cơ quan nhà nước, mạo danh ngân hàng, mở tài khoản tài chính hoặc dụ người dùng cài đặt ứng dụng chứa mã độc nhằm chiếm quyền kiểm soát thiết bị.

Chính vì vậy, nhiều người dễ nhầm tưởng việc gửi ảnh giấy tờ chỉ là một thủ tục hành chính thông thường. Trên thực tế, đây có thể là mắt xích đầu tiên trong một kịch bản lừa đảo được các đối tượng chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước.

(Tổng hợp)