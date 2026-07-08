Công an thông báo người dân không nên gửi hình ảnh sau qua Zalo, Messenger

Không phải hình ảnh nào cũng nên chia sẻ qua ứng dụng nhắn tin như Zalo, Messenger,...

Trên các hội nhóm Facebook, Zalo hay những nền tảng mạng xã hội khác, không khó để bắt gặp các bài đăng với nội dung như "Nhặt được căn cước công dân", "Ai đánh rơi giấy phép lái xe liên hệ nhận lại", hay "Nhặt được thẻ ngân hàng, giấy đăng ký xe"... kèm theo hình ảnh rõ nét của các loại giấy tờ và thông tin cá nhân của người bị mất.

Đây là hành động xuất phát từ mong muốn giúp chủ sở hữu sớm tìm lại tài sản. Tuy nhiên, theo khuyến cáo của cơ quan Công an, việc đăng tải công khai hình ảnh giấy tờ tùy thân lên mạng xã hội hoặc gửi qua các ứng dụng nhắn tin như Zalo, Messenger có thể vô tình khiến dữ liệu cá nhân bị phát tán, tạo cơ hội cho các đối tượng xấu lợi dụng để thực hiện hành vi lừa đảo.

Ảnh chụp giao diện nhóm Zalo có đăng hình ảnh, thông tin liên quan đến cá nhân (đã che thông tin dữ liệu cá nhân). (Ảnh: Cổng thông tin điện tử Công an thành phố Đồng Nai)

Trong bối cảnh tội phạm công nghệ cao ngày càng hoạt động tinh vi, chỉ một bức ảnh căn cước công dân, giấy phép lái xe hoặc các giấy tờ có chứa thông tin cá nhân cũng có thể trở thành nguồn dữ liệu để kẻ gian thu thập, đối chiếu với thông tin trên mạng xã hội. Từ đó, các đối tượng có thể dựng lên nhiều kịch bản giả mạo cơ quan chức năng, ngân hàng, công ty tài chính hoặc sử dụng thông tin cá nhân vào các mục đích trái pháp luật.

Cơ quan Công an cho biết, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân năm 2025, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, quy định dữ liệu cá nhân của công dân phải được tôn trọng và bảo vệ. Việc thu thập, sử dụng, công khai hoặc chia sẻ dữ liệu cá nhân phải có căn cứ pháp luật và đúng mục đích.

Bên cạnh đó, Nghị định số 356/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân cũng yêu cầu tổ chức, cá nhân khi xử lý dữ liệu cá nhân phải áp dụng các biện pháp bảo đảm an toàn thông tin, không để dữ liệu bị lộ lọt hoặc bị sử dụng trái phép.

Theo cơ quan chức năng, thay vì đăng tải hình ảnh giấy tờ tùy thân lên mạng xã hội hoặc chia sẻ qua các ứng dụng nhắn tin, người dân khi nhặt được giấy tờ của người khác nên nhanh chóng bàn giao cho Công an phường, xã hoặc lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở gần nhất. Cơ quan Công an sẽ tiến hành xác minh, liên hệ và trao trả cho chủ sở hữu theo đúng quy định, đồng thời bảo đảm an toàn dữ liệu cá nhân.

Người dân không tùy tiện gửi hình ảnh giấy tờ tùy thân qua các ứng dụng nhắn tin như Zalo, Messenger,... khi chưa xác minh rõ danh tính người nhận và mục đích sử dụng. (Ảnh minh hoạ)

Cơ quan Công an cũng nhấn mạnh, lòng tốt là điều cần được lan tỏa nhưng cần thực hiện đúng cách. Việc hạn chế chia sẻ hình ảnh giấy tờ tùy thân trên không gian mạng không chỉ giúp bảo vệ quyền riêng tư của người bị mất mà còn góp phần ngăn chặn các hành vi lừa đảo, giả mạo và phòng ngừa tội phạm công nghệ cao.

Theo Cổng thông tin điện tử Công an thành phố Đồng Nai, Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Điện Biên