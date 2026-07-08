Thị trường phụ kiện công nghệ Việt đón thêm một "tân binh" mới

Thị trường phụ kiện, sạc tiếp tục sôi động khi CUKTECH chọn Việt Nam làm điểm.

Mới đây, thương hiệu phụ kiện công nghệ CUKTECH tổ chức sự kiện "Charge & Connect", đánh dấu lần đầu tiên hãng xuất hiện chính thức tại thị trường Việt Nam.

Đại diện CUKTECH cho biết Việt Nam nằm trong nhóm thị trường được hãng ưu tiên tại Đông Nam Á trong giai đoạn mở rộng hoạt động. Theo ông Eric Wang, Giám đốc Marketing (CMO) của CUKTECH, nhu cầu sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện tử đang khiến người dùng quan tâm nhiều hơn đến các giải pháp sạc có công suất cao, khả năng tương thích đa thiết bị và tính an toàn.

Ông Eric Wang chia sẻ về định hướng phát triển của CUKTECH tại Việt Nam

Tại sự kiện, CUKTECH giới thiệu danh mục sản phẩm gồm củ sạc và pin dự phòng mới. Theo thông tin từ hãng, các thiết bị hỗ trợ nhiều chuẩn sạc nhanh, có thể cấp nguồn cho điện thoại, máy tính bảng và laptop. Một số sản phẩm được tích hợp màn hình LED hiển thị thông số sạc theo thời gian thực.

Ngoài hiệu năng, hãng cũng cho biết các thiết bị được trang bị hệ thống quản lý nhiệt độ cùng các cơ chế bảo vệ như chống quá áp, quá dòng và đoản mạch nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng.

Các sản phẩm sạc và pin dự phòng được trưng bày tại sự kiện.

Một phần nội dung của chương trình là phiên thảo luận giữa đại diện CUKTECH với báo chí và các reviewer công nghệ. Các câu hỏi tập trung vào kế hoạch phát triển tại Việt Nam, tiêu chuẩn kiểm định sản phẩm, chính sách bảo hành và định hướng mở rộng danh mục thiết bị trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, hãng bố trí khu vực trải nghiệm để khách tham dự thử nghiệm trực tiếp các sản phẩm, kiểm tra khả năng tương thích với các chuẩn sạc nhanh như Power Delivery (PD) và Quick Charge (QC), cũng như theo dõi công suất sạc trên nhiều thiết bị.

Đây là hoạt động đầu tiên của CUKTECH được tổ chức tại Việt Nam kể từ khi thương hiệu bắt đầu mở rộng hiện diện tại thị trường Đông Nam Á. Thông qua sự kiện, hãng giới thiệu danh mục sản phẩm mới và chia sẻ kế hoạch phát triển trong thời gian tới.