‘Vua xe ga’ 125cc mới của Suzuki ra mắt: thiết kế ‘nét’ như Honda SH, có phanh ABS, giá 72 triệu đồng

Mẫu xe ga mới sở hữu thiết kế cổ điển và trang bị hiện đại, thách thức Honda SH Mode, Honda Air Blade.

Suzuki vừa chính thức giới thiệu mẫu xe tay ga Saluto 125 phiên bản 2027 tại thị trường Đài Loan. Dù không tổ chức sự kiện ra mắt rầm rộ, mẫu xe vẫn nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ thiết kế mang phong cách châu Âu, loạt trang bị hiện đại cùng mức giá cạnh tranh trong phân khúc.

Điểm nổi bật của Saluto 125 nằm ở thiết kế do Alessandro Tartarini, nhà thiết kế người Italy, chắp bút. Thay vì phong cách góc cạnh quen thuộc của nhiều mẫu xe tay ga Nhật Bản, Saluto sở hữu những đường nét bo tròn mềm mại, đèn pha LED hình tròn, các chi tiết mạ crôm và yên xe cổ điển, tạo cảm giác đậm chất xe tay ga Italy.

Xe có kích thước dài 1.805 mm, rộng 690 mm, cao 1.090 mm, chiều cao yên 760 mm và trọng lượng 114 kg. Xe được trang bị bộ mâm 10 inch. Hệ thống phanh gồm phanh đĩa phía trước và phanh tang trống phía sau.

Dù mang phong cách hoài cổ, Saluto 125 2027 vẫn được Suzuki trang bị nhiều công nghệ hiện đại. Xe sử dụng khóa thông minh Smartkey, cho phép khởi động mà không cần chìa khóa cơ. Bộ điều khiển có thể nhận diện xe trong phạm vi khoảng 1,5 m, giúp người dùng dễ dàng khởi động động cơ, mở yên hoặc mở nắp bình xăng chỉ bằng núm xoay đa chức năng.

Bảng đồng hồ kết hợp giữa đồng hồ analog truyền thống và màn hình LCD, hiển thị tốc độ, quãng đường, mức nhiên liệu, đồng hồ thời gian cùng nhiều thông tin vận hành khác. Độ sáng màn hình có thể tự điều chỉnh theo điều kiện ánh sáng. Toàn bộ hệ thống chiếu sáng trên xe đều sử dụng công nghệ LED.

Cung cấp sức mạnh cho Saluto 125 là động cơ Suzuki SEP xi-lanh đơn, dung tích 125 cc, kết hợp hộp số vô cấp CVT. Động cơ cho công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại 9,6 Nm. Dù thông số thấp hơn Honda SH125i hay SH Mode, mức sức mạnh này vẫn đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển hàng ngày trong đô thị.

Theo công bố của Suzuki, xe đạt mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng 51,9 km/lít, tương đương 1,92L/100 km. Với bình xăng 5,5 lít, Saluto 125 có thể di chuyển quãng đường gần 285 km mới cần phải ghé trạm tiếp nhiên liệu, giúp tiết kiệm một khoản chi phí đáng kể.

Ngoài Smartkey, xe còn được trang bị cổng sạc tiện ích giúp sạc các thiết bị điện tử khi di chuyển. Hệ thống phanh sử dụng ABS cho bánh trước, mang lại khả năng kiểm soát tốt hơn trong các tình huống phanh gấp hoặc khi vận hành trên mặt đường trơn trượt.

Dù sở hữu phanh đĩa ở bánh trước, xe lại chỉ được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS một kênh và phanh sau vẫn phải ngậm ngùi sử dụng dạng tang trống cơ bản. Hơn thế nữa, chiếc xe hoàn toàn vắng bóng hệ thống kiểm soát lực kéo TCS.

Hiện Suzuki Saluto 125 2027 được phân phối với 5 màu sơn gồm trắng ngọc trai, xám, trắng, đỏ và đen.

Tại Đài Loan, mẫu xe có giá đề xuất 87.800 Tân Đài tệ, tương đương khoảng 72 triệu đồng. Nếu Suzuki Saluto 125 được nhập khẩu trực tiếp và phân phối tại thị trường Việt Nam với mức giá này, xe sẽ phải đối đầu những cái tên sừng sỏ như Honda SH Mode, Honda Air Blade 160, Honda Vario 160 hay một vài dòng xe của thương hiệu châu Âu.