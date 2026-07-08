Khoai Lang Thang mất ảnh đại diện Facebook vì lỗi vi phạm bản quyền?

Nam vlogger đình đám Khoai Lang Thang vừa phải thay đổi bức ảnh đại diện quen thuộc sau khi nhận thông báo vi phạm bản quyền từ Facebook cho chính tấm ảnh chân dung đã dùng suốt 5 năm của mình.

Mới đây, cộng đồng mạng bất ngờ khi thấy Khoai Lang Thang thay đổi ảnh đại diện (avatar) mới trên trang cá nhân sau hơn 5 năm. Chia sẻ về sự cố hy hữu này, nam vlogger cho biết anh buộc phải gỡ tấm ảnh chân dung với nụ cười rạng rỡ vốn đã gắn bó với mình từ năm 2021. Nguyên nhân xuất phát từ việc nền tảng Facebook bất ngờ gửi thông báo bức ảnh cũ vi phạm bản quyền. Điều này khiến anh không khỏi bối rối bởi đây hoàn toàn là hình ảnh của chính bản thân, đã sử dụng liên tục trong nhiều năm mà chưa từng vướng phải bất kỳ rắc rối nào.

Ảnh đại diện Facebook được Khoai Lang Thang sử dụng từ năm 2021

Sự việc lập tức thu hút sự chú ý và tạo ra một làn sóng thắc mắc lớn trên mạng xã hội. Nhiều người theo dõi lâu năm tỏ ra khó hiểu trước cơ chế kiểm duyệt của nền tảng khi để một bức ảnh "chính chủ" bị đánh gậy bản quyền. Thực tế, trong vài năm trở lại đây, hình ảnh của Khoai Lang Thang đã bị sử dụng trái phép với tần suất dày đặc trên Internet. Gương mặt của anh liên tục bị các công cụ AI can thiệp, ghép vào nhiều video hoặc bị các tài khoản mạo danh, có tên gọi na ná lập ra để trục lợi. Giới chuyên môn nhận định, chính sự xuất hiện tràn lan và bị sao chép trên diện rộng này rất có thể đã khiến hệ thống quét tự động của Meta bị "đánh lừa", dẫn đến việc nhận diện nhầm tài khoản thật là kẻ vi phạm.

Nam vlogger bày tỏ sự thắc mắc khi avatar bị đánh bản quyền dù là ảnh chính chủ, đã sử dụng suốt 5 năm

Theo chính sách của Meta, nền tảng sẽ tự động gỡ nội dung nếu nhận được báo cáo vi phạm hợp lệ từ một bên tự xưng là chủ sở hữu. Tuy nhiên, người dùng hoàn toàn có quyền gửi khiếu nại (counter-notification) yêu cầu Meta xem xét lại và khôi phục nội dung nếu chứng minh được quyền sở hữu thực sự.

Khoai Lang Thang, tên thật là Đinh Võ Hoài Phương, hiện là một trong những nhà sáng tạo nội dung hàng đầu Việt Nam. Anh chinh phục khán giả bằng lối kể chuyện mộc mạc, hình ảnh chỉn chu cùng những thước phim khám phá văn hóa đầy cảm hứng. Hiện tại, nam vlogger đang sở hữu một cộng đồng khổng lồ với hơn 4,5 triệu người theo dõi trên Facebook, 3,5 triệu trên TikTok và gần 3,5 triệu lượt đăng ký YouTube.