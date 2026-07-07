Thông báo quan trọng đến tất cả người dùng VNeID

Người dân cần lưu ý những khuyến cáo mới về VNeID từ cơ quan chức năng.

Không chỉ phục vụ định danh điện tử, VNeID ngày càng được tích hợp nhiều tiện ích như thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thay thế một số loại giấy tờ và xác thực thông tin cá nhân.

Tuy nhiên, chính vì mức độ phổ biến ngày càng lớn, ứng dụng này đang trở thành "mồi nhử" để các đối tượng lừa đảo dựng lên nhiều kịch bản tinh vi nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân.

Mới đây, Công an tỉnh Lạng Sơn phát đi cảnh báo về thủ đoạn mạo danh lực lượng công an gọi điện cho phụ huynh với lý do hỗ trợ cập nhật tài khoản định danh điện tử (VNeID) cho trẻ em dưới 14 tuổi để lừa cài đặt ứng dụng giả, từ đó đánh cắp thông tin và chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng.

VNeID ngày càng được tích hợp nhiều tiện ích như thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thay thế một số loại giấy tờ và xác thực thông tin cá nhân. (Ảnh minh hoạ)

Theo cơ quan công an, lợi dụng đợt cao điểm cấp căn cước và tài khoản định danh điện tử cho trẻ em dưới 14 tuổi, các đối tượng thường tự xưng là cán bộ Công an xã, phường hoặc cán bộ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội. Chúng gọi điện thông báo tài khoản định danh điện tử của con em người dân bị lỗi, thiếu thông tin hoặc chưa được đồng bộ dữ liệu mức 2.

Để tạo áp lực, các đối tượng liên tục đưa ra những lý do như "sắp hết thời hạn hoàn thành", "có chỉ đạo từ cấp trên" hoặc "không xử lý ngay sẽ ảnh hưởng đến việc học tập của trẻ". Đánh vào tâm lý lo lắng của phụ huynh, chúng yêu cầu nạn nhân thực hiện các bước "khắc phục" ngay trong cuộc gọi.

Sau khi tạo được sự tin tưởng, các đối tượng hướng dẫn người dân kết bạn qua Zalo, gửi đường link lạ hoặc yêu cầu tải ứng dụng có giao diện tương tự VNeID hay ứng dụng của cơ quan nhà nước.

Theo cảnh báo, khi người dùng cài đặt ứng dụng giả và cấp các quyền truy cập trên điện thoại, mã độc có thể âm thầm chiếm quyền điều khiển thiết bị, thu thập dữ liệu cá nhân, đọc tin nhắn chứa mã OTP và thực hiện các giao dịch để chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng.

Trước thực trạng trên, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Lạng Sơn khẳng định lực lượng công an không yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, mật khẩu tài khoản ngân hàng qua điện thoại. Đồng thời, cơ quan công an cũng không hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng thông qua các đường link được gửi qua tin nhắn, mạng xã hội hay các nền tảng trực tuyến.

Theo quy định hiện hành, việc đăng ký tài khoản định danh điện tử mức 2 phải được thực hiện trực tiếp tại cơ quan công an hoặc các điểm cấp lưu động theo quy định. Đối với trẻ em từ 6 đến dưới 14 tuổi, cha mẹ hoặc người giám hộ phải trực tiếp đưa trẻ đến làm thủ tục.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không làm theo hướng dẫn của người lạ liên quan đến việc cập nhật thông tin căn cước hoặc VNeID qua điện thoại; không truy cập các đường link không rõ nguồn gốc, không cài đặt ứng dụng ngoài kho ứng dụng chính thống và không cung cấp mã OTP, mật khẩu tài khoản ngân hàng cho bất kỳ cá nhân nào.

Khi nhận được các cuộc gọi, tin nhắn hoặc phát hiện những trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc liên hệ đường dây nóng của Công an tỉnh Lạng Sơn để được hướng dẫn, xử lý kịp thời.

Theo Công an Thành phố Đà Nẵng